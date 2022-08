Mile Škorić

Tekst: NK Osijek

Foto: Borna Jakšić/Foto-arhiv031

se upisao u legendu! Priča koja je počela 22. ožujka 2008. godine na stadionu Stanovi u Zadru kulminirala je mjestom u klupskim almanasima koje će biti teško, možda i nemoguće nadmašiti. Minuta koju je dobio odkada je kao 16-godišnjak zamijeniobila jekoja je s današnjim danom stala naza NK Osijek u svim natjecanjima čime je kapetan Bijelo-plavih postao apsolutni klupski rekorder u ovoj rubrici nakon što je prestigao još jednu klupsku legenduMladić izu svojoj 14. sezoni za Osijek, 10. uzastopnoj, odigrao jeza Bijelo-plave, tome dodao, na čaku kojima je nastupio Bijelo-plavi nisu primili pogodak… Uz to, svakako je vrijedan spomena i pohvale podatak da je već šestu sezonu kapetan kluba. Iako je počeo s desetkom na leđima, koju je nosio u kadetskoj momčadi kada ga jepriključio prvotimcima, igrao na mnogim pozicijama u momčadi, danas se profilirao u središnjeg braniča reprezentativnog kalibra što najbolje ilustrira podatak da nikada nije iznevjerio kada ga je izbornikpozvao u nacionalni dres.Ipak, put do standardnogdogodio se zaobilaznim putem preko Gorice i HAŠK-a, ali to je oblikovalo karakter kojim je Škorić postao simbol današnjeg Osijeka, igrač koji je bio u klubu u tužnim i sretnim trenucima, koji je uvijek bio spreman žrtvovati se za klub, podrediti se kolektivu, igrati ozlijeđen…Nakon što je postaopo broju nastupa u HNL-u i Europi, pa sada i Bakira Beširevića skinuo s apsolutne ljestvice igrača po nastupima, za upotpuniti sliku koja će nedvojbeno obilježiti povijest NK Osijek ostaje mu osvojiti trofej s Bijelo-plavima te s peharom podignutim prema nebu, kao što je to napravio, upisati se u vječnost našeg prvoligaša.