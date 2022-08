Rukometaši Osijeka

Tekst i foto: SMART agencija

ponovno su se okupili i službeno započeli s. Na čelu s novim trenerom Osječani su odradili uvodna testiranja i marketinške obaveze, a s treninzima će započeti u ponedjeljak kada će ući u dvoranu.Iza nas je iznimnou kojoj je izboren plasman u Premijer ligu pa se nakonOsječani pripremaju za elitni rang hrvatskog rukometa. Velikog uspjeha svjestan je i predsjednikkoji je također došao pozdraviti igrače na uvodnom okupljanju:Na taj će put momčad povesti novi glavni trener, ali poznato lice na osječkoj klupi –. Podsjetimo, Eklić je protekle sezone bio pomoćnikkoji je sada preuzeo funkciju dopredsjednika.Novi trener tako je u subotu okupio igrače uoči početka nove sezone. U odnosu na prošlu sezonu, sastav je dosta izmijenjen, a naglasak je na. Momčad je već sada gotovo kompletirana pa će Eklić odmah na početku moći vidjeti kako funkcionira i treba li pojačati koju poziciju. A s obzirom na tempo Premijer lige, i same pripreme će biti nešto zahtjevnije., kaže Eklić.Respektabilni protivnici na pripremnim utakmicama pomoći će treneru u slaganju momčadi. Ipak, sigurno je kako u osječkim redovima još neko vrijeme neće moći računati na Frana Čurića. Podsjetimo, naš desni vanjski ozlijedio je koljeno u završnici protekle sezone, a zasad je izgledno da će zbog oporavka propustiti prvu polusezonu.je pred Osječanima, no upravo su protekle sezone u Kup susretima pokazali da se itekako mogu nositi s premijerligašima. U Zrinjevcu se očekuje kvalitetan rukomet, a siguran u svoju ekipu je kapetan Matej Zrno:Upravo je Zrno prošle sezone predvodio momčad do velikog uspjeha – i kao kapetan, i kao najbolji strijelac. Na kraju uvodnog okupljanja otkrio nam je na kojoj poziciji vidi klub na kraju sezone: