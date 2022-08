Čitanje

Tekst i foto: Melita Nađ, dipl. knjižničarka

Čitanje, a posebno čitanje knjiga, važno je u životu svakog čovjeka, od njegova djetinjstva do zrele dobi. Ljudi koji redovno čitaju, imaju razvijenije mentalne sposobnosti i bolje pamćenje u svim životnim razdobljima. Dok čitamo knjigu, upoznajemo mnoštvo novih likova, njihov karakter, ambicije, čitav njihov svijet. Sve te informacije mozak skuplja i čuva, a svako novo saznanje koje mozak skladišti u svojoj memoriji utječe na jačanje naše memorije. U današnjem svijetu modernih medija i obilja informacija, čovjek je izložen mnoštvu kratkih podražaja na koje mora obratiti pažnju. Time gubi pozornost i produktivnost. Dok čitamo zanimljivu knjigu, fokusirani smo isključivo na priču, dok sve oko nas naizgled ne postoji. To je to jedan od načina kako se možemo osloboditi stresa. Dovoljno je svakog dana čitati nekoliko minuta i time poboljšati svoju koncentraciju. Čitanje nam može olakšati prihvaćanje realnosti, potiče nas da istražujemo nepoznato i razvijamo ideje koje mogu dovesti do pozitivnih promjena u životu.Želimo vas zato povesti na maštovito putovanje diljem svijeta, želimo vas zabaviti, ali i potaknuti vaše male "sive stanice" na aktivnost, stoga se udobno smjestite i zaputite u nepoznato. Zajedno otkrijmo nove prostore, ljude i običaje. Želimo vam predstaviti nekoliko zanimljivih i na novi način oblikovanih atlasa namijenjenih, ne samo djeci, već i svima otvorena duha i željnih pustolovine. Pa krenimo!Atlas pustolovina: sva čuda svijeta jest knjiga u kojoj su skupljena: čuda prirode, uzbudljiva iskustava i zabavni događaji sa svih strana svijeta. Istražite sedam kontinenata, putujte planetom koji nam je dom i otkrijte ljepote koji će nadahnuti putnike svih dobi. Neka vas obasja polarna svjetlost ili naučite svirati gajde, upravljajte gondolom ponosnom Venecijom. Istražujte Amazonsku prašumu ili se prepustite uživanju promatranja trešnjinih cvjetova te još mnoštvo drugih pustolovina iz najudaljenijih kutaka svijeta. Svaka stranica otkriva novu znamenitost koju bi valjalo vidjeti, pa zato prelistajte ovu knjigu, putujte i istražite, a opet ne napuštajući udobnost vlastita doma.Atlas pustolovina autora Bena Handicotta predstavlja atlas koji slavi veličanstvenu raznolikost planeta, prikazuje ljude, životinje i znamenitosti diljem svijeta. Na tom putovanju kroz knjigu pomažu nam dva pustolova pa se udobno se smjestite i pronađite ih na stranicama knjige, a svijet će vam se otvoriti na dlanu. Kamo god se okreneš, možeš pronaći nešto vrijedno divljenja, listajući ovu knjigu možete otkriti čuda prirode i ljudskih ruku. Neka su nastala davno, poput Stonehangea, piramida u Gizi, Kineskog zida i drevnih gradova. Otputujte na više od 30 svjetskih odredišta i na svakoj stranici otkrijte stotine zanimljivosti koje valja vidjeti te činjenice koje je korisno naučiti. Ova je knjiga zbirka najčudesnijih mjesta na našem planetu i za neke ste već sigurno čuli, dok za neke ne. Sve su one na svoj način spektakularne. Vrijeme je da pustolovina počne, a kad stignete na kraj puta, tj. Knjige, mali interaktivni kviz zabavit će vas i potaknuti da viđeno još bolje upamtite.Atlas svemira autorice Lare Albanese govori o tome kako živimo na jednom od tisuća planeta koji kruže oko svojih zvijezda. Naš je planet Zemlja i kruži oko Sunca koje svemu što živi na planetu daje energiju i toplinu. No, podignete li pogled prema noćnom nebu, možete se diviti golemom svemirskom prostranstvu. Ljudi od pamtivijeka podižu pogled sa Zemlje i dive se golemu prostranstvu i zvijezdama koje sjaje. Stoga će Atlas svemira, astrofizičarke, spisateljice i znanstvene publicistkinje, članice Međunarodne astronomske unije Lare Albanese i ilustratora Tommasa Vidus Rosina, na jednostavan način objasniti složene pojave u svemiru. Otkrijte što sve možete vidjeti bez teleskopa ili ukrcavanja u svemirsku letjelicu. Listajući ovu knjigu, možete putovati skupinama zvijezda, planetima i maglicama, upoznati svemir vidljiv golim okom a istražiti beskrajni svemir vidljiv samo modernim teleskopima. Možete pročitati kako su stari narodi (Grci, Kinezi, Američki Indijanci) različito tumačili svemir, sve o istraživanju nama bliskog svemira, o sondama i letjelicama i svemirskim vozilima i naravno o tome gdje smo u svemiru mi.rhistorija: pripovijest o arhitekturi autorice Magdalene Jelenska prikazuje kako su već u davna vremena praljudi, naši preci, gradili čvrsta skloništa u namjeri da se zaklone od divljih životinja, neprijatelja i lošeg vremena. Preda vama je knjiga koja će nam pojasniti kako su pojedine ideje i izumi nastali, a i danas služe čovjeku. S vremenom su se mijenjale tehnike građenja i materijali, a primitivne kolibe postale su sve složenije građevine, različitih formi i funkcija. Ova knjiga govori o razvoju arhitektonskih formi i građevnih materijala kroz povijest, a namijenjena je mladima koji žele saznati nešto više o svijetu umjetnosti i arhitekturi, ali i svima koji žele saznati nešto više o općoj kulturi. Autorica Magdalena Jelenska nudi činjenice prikazane na humorističan način pa ako vas zanima zašto su u prošlim vremenima ljudi toliko voljeli graditi kamenom te kako je taj kamen zadržao svoje mjesto u suvremenoj arhitekturi uz staklo, metal i beton ili čemu su služili lukovi kao trijumfalni luk u Parizu ili onaj moderni u St. Luisu i još puno usporedbi starog i novog, zavirite u ovu zanimljivim činjenicama bogatu knjigu.