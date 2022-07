Osječki pješački most

pušten u promet

završila

otvorenje

čelična konstrukcija

vrlo zahtjevan posao

hodna površina mosta

treća, posljednja faza

obnova ograde mosta

Tekst i foto: Osijek031.com

, simbol našeg grada, bit će sutra ponovno "". Druga faza radova jei most je spreman zasutra u 20 sati.Podsjetimo, u između kolovoza i prosinca 2020., obnovljena jemosta. Bio je toza koji su bili angažirani i alpinisti, a tijekom kojega je obavljena potpuna zamjena gornjih priključnih elemenata (ukupno 102 komada), antikorozivna zaštita čelične užadi, čišćenje i uređenje te antikorozivna zaštita pilona, kao i sanacija upornjaka. U drugoj fazi koja je upravo završena, radila se. Kako je bilo najavljeno, u listopadu će uslijeditiradova -, no ona će biti znatno manjeg opsega te se očekuje kako će pješački most tijekom tih radova ostati otvoren.