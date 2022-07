Zdrav roditelj – zdravo dijete

Izazovi ranog roditeljstva – podrška liječnika

Uloga roditelja u ranom razvoju djeteta

Andrea Žulj Jurišić

Zdrav roditelj – zdravo dijete

Kroz dosadašnjih jedanaest mjeseci provedbe projekta „“ brojni su sudionici imali prilikuu raznim. U projektnim aktivnostima je do sada sudjelovalo prekoPrva aktivnost projekta bila je radionica „“ kroz koju je, dr.med., specijalist obiteljske medicine govorila o temama zdravstvene zaštite tijekom ranog roditeljstva uključujući i temeSljedeća aktivnost bila je trening roditelja s djecomstarosti kroz čaku koji su bili koncipirani na način da kroz različite igrice i vježbice potaknu najmlađe na razvoj motorike, fleksibilnosti i koordinacije. Zatim besplatne rekreacijske radionice za trudnice koje su imale za cilj umjerenom tjelesnom aktivnošću zadržavati i razvijati osnovnu fleksibilnost tijela koja je svim polaznicama uvelike pomogla održati za vrijeme trudnoće i vratiti nakon porođaja zdravu tjelesnu formu. Također, radionice namijenjene očevima i djeci s ciljem promoviranja uloge očeva i aktivnije roditeljske uloge.Posljednja provedena radionica u dosadašnjem trajanju projekta bila je „“, kroz koju je, mag. psych. Sudionike radionice upoznala sa s očekivanim promjenama u razdoblju nakon dolaska djeteta s ciljem adaptacije na nove uloge, kao i s osnovnim značajkama emocionalnog razvoja djece.Projekt „“ završava u rujnu, a do tada će bit još radionica namijenjenih roditeljima i djeci od 1,5 do 3 godine starosti s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija i osnaživanje emocionalnih veza u obitelji. Sve informacije o projektu moguće je pratiti na službenoj web stranici projekta Projekt "Zdrav roditelj - zdravo dijete" ima za cilj sadašnjim i budućim roditeljima djece do 3 godine starosti osigurati podršku u razvoju roditeljskih kompetencija kroz sudjelovanje u nizu radionica i sportskih druženja roditelja i djece. Navedeni projekt provodi Gimnastičko društvo Osijek – Žito s udrugom DOKKICA uz podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i to od rujna 2021. godine pa sve do kolovoza 2022. godine.