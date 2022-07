sjednica Vlade

Tekst i foto: Osijek031.com

Upravo je u tijekuna kojoj bi ona trebala usvojiti smjernice za, u skladu s preporukama Europske komisije zemljama članicama. Dokument je pripremilou suradnji sa stručnjacima izKako je već ranije najavljeno, riječ je ona dobrovoljnoj osnovi koje mogu poduzeti svi, od kućanstava i javnih institucija do industrije. U pitanju su, kako piše Jutarnji list , preporuke za temperaturu hlađenja prostorija klima-uređajima na najniže, kao i grijanja kad počne ogrjevna sezona od maksimalno, a o tom slijede i informativne kampanje.Preporuke koje se danas nalaze na Vladi govore oza kućanstva te detaljno objašnjavaju kolike bi trebale biti temperature čak i u različitim prostorijama stanova i kuća, a načelno se svima preporučuje ugradnja termostata. Pridržavanjem tih uputa moglo bi se, kažu, uštedjeti sedam do 15 posto energije.Primjerice, u hodniku bi temperatura trebala biti, u spavaćoj sobi, u radnoj između, u dnevnom boravku, a optimalna je temperatura kupaonice. Kad se odlazi iz kuće, temperaturu bi trebalo spustiti na 16 stupnjeva. Navode se i zdravorazumske preporuke da se, primjerice, prostor ne grije i prozračuje istodobno ili da se hladnjaci i zamrzivači ne drže blizu izvora topline.Preporuke se odnose i na promet, u smislu da se ljudi organiziraju i dijele prijevoz, ili da više koriste javni prijevoz. Postoji i poseban dio smjernica zau tim zgradama, kao i za energetski sektor koji bi posebnu pozornost trebao posvetiti svojim velikim kupcima i njihovim mogućnostima ušteda. Poduzetnicima se, pak, preporučuje da analiziraju proizvodne procese i vide gdje je sve moguće trošiti efikasnije.Podsjetimo, nedavno je usvojen europski planod kolovoza do proljeća iduće godine zbog moguće "suše" koja prijeti iz ruskih plinskih izvora. Ministartada je rekao kako je Hrvatska na nacionalnoj razini već poduzela prve korake za smanjenje potražnje plina, a ohrabrivat će i dalje da se plin zamijeni drugim gorivima gdje god je to moguće, kao što će poticati i nabavu alternativnih goriva za kratkoročne prekide opskrbe, za toplane i elektrane.Inače, prema podacima koje je objavila Vlada u prezentacijiza ublažavanje rasta cijena energenata, u Hrvatskoj u ukupnoj potrošnji plina kućanstva i poduzeća sudjeluju s više od 46 posto, toplane i termoelektrane s gotovo 28 posto, a Petrokemija s čak 15 posto. Na ostalu industriju otpada 11 posto.Što se tiče električne energije, petina se proizvodi na plin i ugljen. Ministarstvo barata podatkom da je lani domaća proizvodnja prirodnog plina iznosila otprilike 21 posto ukupnih potreba te da bi se u 2023. mogla povećati na 30-ak posto.