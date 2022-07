bez kupaćeg kostima

3 opasnosti za djecu ljeti o kojima niste razmišljali

1. Predatori koji slikaju i snimaju djecu

2. Stvaranje digitalnog otiska djeteta

3. Povećavanje opasnosti od otmica djeteta

Tomislav Ramljak

Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

Da bi pedofil ušao na određene forume ili web-stranice mora napraviti upload od 5 do 10 000 novih fotografija djece. Velik je broj takvog sadržaja i takvog materijala koji kola na društvenim mrežama i na internetu. Obucite djeci kupaće gaćice, ne gledaju svi djecu istim očima!

4 jednostavna savjeta kako zaštiti djecu ljeti:

Tekst i foto: Centar za sigurniji internet

Dijete se bezbrižno brčka u plićaku. Roditelji ga opušteno, ljeto je, sve se činiU medijima obično nailazimo na upute da djecuu određenom vremenskom razdoblju npr. od 12 do 16 sati, da ih treba redovitosa zaštitnim faktorima, trebaju nositii slično. Ono o čemu se rijetko priča dovodi djecu u veću opasnost od navedenog. Je li zaista sve tako mirno?Nažalost postoje osobe koje traže upravu takvu djecu – golu i dostupnu, tajno ih snimaju te na taj način zarađuju ili zadovoljavaju vlastite seksualne nagone. Ako mislite da se to događa negdje drugdje – varate se. U Hrvatskoj je zadnjih godina zabilježeno više slučajeva gdje su seksualni predatori snimali i fotografirali djecu koja su se gola igrala i šetala po plaži. Kamere u kemijskim olovkama, ručnim satovima – domišljatost počinitelja i razvoj tehnologije u ovom području predstavljaju poseban izazov.Prema statistici MUP-a za 2021. godinu sva kaznena djeca protiv spolne slobode i spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta su u porastu i to od 1,1 do 100% u odnosu na godinu ranije. Ukupno, prosjek porasta je 46,7%. Broj prijavljenih kaznenih dijela u 2020. godini je bio 227, a u 2021. godini čak 363 što predstavlja povećanje od 59,9%! Napominjemo kako je ovdje riječ o prijavljenim kaznenim djelima, a stvarna brojka djece zlostavljane na ovaj način je puno veća jer se brojna djela ne otkriju, a brojke u statistikama prikazuju broj počinitelja, a ne broj žrtava.Sharenting je pojam koji se odnosi na situacije kada roditelji ili članovi obitelji pretjerano objavljuju ili dijele fotografije i podatke o djeci. Razvio se kao rezultat kombinacije roditeljstva i mogućnosti društvenih mreža. Potencijalne opasnosti su narušavanje djetetovog prava na privatnost i mogućnost toga da objava postane izvor sramoćenja djeteta (sada ili u budućnosti). Fotografije i osobni podaci, jednom postavljeni na internet, zauvijek ostaju u internetskom prostoru, bez obzira obrisali ih mi s društvenih mreža ili ne. Takve informacije prikupljaju se u bazama podataka, a dodatni izazov je to što ne možemo znati tko je sve napravio snimku zaslona i distribuirao ih dalje.Osim toga što se objavi slika djeteta, vrlo često se uz sliku postavi i lokacija. Tako olakšavamo osobama koje vrebaju djecu na internetu da dođu na navedenu lokaciju te snimaju djecu i/ili ih otmu. Vrlo često roditelji iznose informacije o djeci koje mogu poslužiti kao informacija seksualnim predatorima za razvijanje odnosa s djetetom, poput njihova rođendana, hobija, treninga, posjeta šoping centrima i sl. Djecu se na ovaj način izlaže dodatnom nepotrebnom riziku., predsjednikje izjavio: "Stručni tim Centra za nestalu i zlostavljanu djecu čine preko, mahom stručnjaka mentalnog zdravlja – psihologa, socijalnih radnika. Temom zaštite djece se bave svakodnevno, a u ljetnom periodu uvijek dodatno naglašavaju opasnosti koje su prisutne i u ostatku godine – no sada su posebno naglašene!- obucite djeci kupaće kostime- nemojte pretjerano dijeliti slike djece na društvenim mrežama- obratite pažnju da slike koje dijelite na društvenim mrežama nipošto ne uključuju slike gole djece- nemojte objavljivati lokacije i osobne podatke djetetaRazmislite – tko je sve bio iza kamere koja je slikala i snimala vaše dijete kada ste zadnji put bili na kupanju? Pozivamo roditelje na oprez i savjesno postupanje - ne želimo da vaše dijete postane dio crne statistike.