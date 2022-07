DVD Sarvaš

Dragi sumještani i stanovnici Sarvaša, razumijemo vaše frustracije u ovakvim situacijama, ali isto tako Vas uvjeravamo da ćemo uvijek izaći na pozvanu intervenciju i dati sve od sebe da zaštitimo vas, vaša imanja i obiteljska dobra , te naravno naše malo mjesto . Navikli smo na kritike, jer to je sastavni dio svakog posla, ljudskog karaktera i ponašanja. Ne gledamo čije je koje imanje i tko je kome nešto rekao u prolazu - ne zanima nas to . Ne tražimo nikakve naknade niti slično tome, ali VAS pozivamo na veći stupanj odgovornosti u ovakvom vremenu. Ako vidite mali dim, ili tinjanje vatre, odmah pozovite centar 193 , bez ustručavanja, i NEMOJTE čekati dok se požar razbukta jer tada već može biti kasno. Svaka minuta znači jako puno u intervencijama.



Za kraj samo još jedna važna NAPOMENA.



Na snazi je Zabrana paljenja vatre na otvorenom od 1. lipnja do 31. listopada.



Svima Vam želimo što ugodnije i bezbrižnije ljetne dane, te da nemate potrebu za vatrogasnim intervencijama.

Tekst: Osijek031.com

Foto: DVD Sarvaš

