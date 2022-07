subotu, 30. srpnja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

značajne novosti

obuhvatnim izmjenama

U nastavku možete pročitati o kakvih je izmjenama riječ:

Nova kategorije vozila – osobno prijevozno sredstvo

električnih romobila, električnih monocikli, segwaya

osobno prijevozno sredstvo

ne može razviti

ne prelazi 25 km/h

bicikala

ne smiju

koristeći slušalice

300 kuna

prilagoditi brzinu kretanja vozila

motornim triciklima

Privremena nesposobnost za vožnju i obveza liječnika

obveza svim liječnicima

upozore vozača

neće upućivati

ne obavijeste

prekršajne sankcije

privremenoj nesposobnosti vozača

300 kuna

nema kutiju prve pomoći

Koridor za prolazak vozila hitnih službi

nedovoljnu istaknutost i poznavanje nužnih reakcija

koridor za prolazak vozila hitnih službi

Uvođenje novih pojmova i viša kazna za prekoračenje brzine

zona prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni

pomoćna pješačka sredstva

jahač

automatizirano vozilo

regulira sudjelovanja jahača

sankcija

niti ne sjede

zabranu parkiranja vozila

500 na tisuću kuna

Ostale važnije izmjene

vozačkog ispita

ne postoji potreba

olakšava

nadzornika tehničke ispravnosti vozila

ispitivanja vozila

Tekst: MUP

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

, na snagu stupa, kojim se uvodeu zakonsku regulativu na području sigurnosti prometa na cestama.Riječ je okrovnog zakonskog propisa o sudjelovanju u prometu na cestama, za koje su učinjene detaljne preliminarne analize kako bi se postojeće prakse unaprijedile iz svakog, za veću sigurnost i praktičniju vožnju, potrebnog rakursa te su u izradi konzultirane sve povezane struke i institucije, kao i građani.Po prvi se puta naime zakonski regulira sudjelovanje u prometui slično, koji se svrstavaju u posebnu kategoriju vozila, za koju je uveden i zajednički izraz -Osobno prijevozno sredstvo je vozilo koje nije razvrstano niti u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg je mjesta, a čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cestibrzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina(vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.).Zbog ovakvog definiranja navedenih prijevoznih sredstava i uvođenja novog izraza, prilagođene su i ostale odredbe Zakona koje se odnose na njihovo sigurno sudjelovanje u prometu. Novi Zakon propisuje pravo i način korištenja površina po kojima se mogu kretati te uvjete koje moraju ispunjavati vozila i njihovi vozači prilikom sudjelovanja u prometu.Također, vozači osobnog prijevoznog sredstva, kao i vozači, sukladno novom Zakonu,upravljati vozilomna ili u oba uha, čime bi se umanjila mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. U slučaju kršenja propisane obveze, propisana je sankcija, odnosno novčana kazna u iznosu odNovim Zakonom, dodatno se propisuju površine kojima je vozač dužan. Tako su u Zakon uvedene tzv. „druge površine“, kako bi regulativa i u tom dijelu bila primjenjiva i na nove kategorije vozila, odnosno na osobna prijevozna sredstva.Uz to, vozačima B kategorije novi Zakon omogućuje upravljanjena području Hrvatske, uz ispunjavanje određenih uvjeta.Izmjenom članka 233. uvodi se, odnosno liječniku koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabranom liječniku, da sukladno pravilniku kojim se propisuju zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače,o privremenoj nesposobnosti, koja ne može biti duža od šest mjeseci. Liječnici su u obavezi dano upozorenje evidentirati i u medicinskoj dokumentaciji.Po isteku roka o privremenoj nesposobnosti vozač sena ponovni liječnički pregled, a za liječnike kojivozača o privremenoj nesposobnosti te podatak o tome ne evidentiraju u medicinskoj dokumentaciji propisane suSankcije su predviđene i za vozače koji će upravljati vozilom u prometu na cesti za vrijeme dok im je izdano navedeno upozorenje liječnika o privremenom zdravstvenom stanju.No, ističemo kako će odredbe oza upravljanje vozilom stupiti na snagu danom donošenja izmjena Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, koji je u nadležnosti Ministarstva zdravstva. Propisan je rok da ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.Vezano uz sigurnosne i zdravstvene faktore, novim Zakonom propisuje se i sankcija odza prekršaj vozača koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje, sukladnu pravilniku kojim se propisuju tehnički uvjeti vozila u prometu na cestama.Krizne situacije unazad dvije godine ukazale su nasudionika u prometu, kako bi se hitnim, incidentnim lokacijama pristupilo što lakše i brže.Stoga novi Zakon jasno definirana prometnicama sa više od dvije prometne trake, prilikom nastanka incidentne situacije, a kako bi se stekla navika kod vozača, kao i sama vozačka kultura o ujednačenom načinu osiguravanja koridora za prolazak vozila interventnih službi. Koridor definiran Zakonom, jednačen je s ostalim zemljama Europske unije, što dodatno utječe na brzinu potrebne reakcije.Definirani su i novi pojmovi, kao što su „“, „“, „“ i „“.Po prvi se putau prometu na cestama, a uvodi se i novi pojam koji označava potpuno automatizirano vozilo, odnosno vozilo koje se može kretati na cesti bez prisutnosti vozača (potpuno automatizirano vozilo bez upravljača).S tim u vezi, propisuje se iza vozače koji koriste vozila s ugrađenim sustavima za pomoć vozaču (djelomično automatizirano vozila) na način da vozilo upravlja samostalno, a pritom, dakle za vrijeme vožnje, vozačina vozačkom sjedalu, čime nisu u mogućnosti reagirati u nepredviđenim slučajevima.Također, novi Zakon regulirana mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila i omogućuje sankcioniranje nesavjesnih vozača kao i premještanje vozila koja ne koriste usluge punjenja, a parkirana su na mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila.Sukladno primjerima iz prakse, izmijenjena je, odnosno proširena obveza dostave vjerodostojnih podataka o osobi koja je upravljala vozilom u traženom trenutku.Naime, po novom, Zakon i korisniku vozila propisuje obveza da na zahtjev policijskog službenika ili službene osobe jedinice lokalne samouprave da vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja, a pritom se dostava podataka o više osoba koje su upravljale vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja ne smatra dostavom vjerodostojnih podataka o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje, te se propisuje sankcija za korisnika ako ne dostavi te podatke.Budući da trenutna visina kazne vozače ne odvraća od činjenja prekršaja, novim se Zakonom povećava i iznos kazne za prekršaj neprilagođene brzine (koji se najčešće izriče prilikom događanja prometne nesreće) sNajnovijim izmjenama, detaljno se pojašnjavaju odredbe članka Zakona koje se odnose na odgovornosti osobe kojoj su za vrijeme provođenjaiz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom dostupne udvojene komande na vozilu.Također, budući da s aspekta sigurnosti prometa na cestama, ukidaju se registarske pločice s crvenim i zelenim brojkama i slovima.Pravnim ili fizičkim osobama obrtnicimase obavljanje poslova kojima se bave (proizvodnja, nadogradnja, servisiranje, prijevoz ili prodaja vozila na malo), odnosno dopušta se korištenje prenosivih pločica i za svrhe prijevoza do mjesta obavljanja tehničkog pregleda i registracije vozila, a za što je dosad bilo propisano korištenje pokusnih pločica.Osobama koje su završile najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, u trajanju od tri godine prometnog smjera (gradskog), omogućuje se obavljanje poslovate poslovai obrade dokumentacije, s obzirom na kompatibilnost programa obrazovanja za navedena zanimanja.Također, detaljnije se uređuje postupanje prema vozačima motornih vozila kojima su, kao pravna posljedica pravomoćne osude za određene prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama određeni i upisani negativni prekršajni bodovi u evidenciju, a imaju vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemnu vozačku dozvolu.Uz to, detaljnije se uređuje i način zamjene takvih dozvola za hrvatsku vozačku dozvolu, kao i sankcije za navedene prekršaje.Naposljetku, u kontekstu detaljnijeg uređivanja pojedinih situacija, propisana je i mogućnost da se osobi koja počini prometni prekršaj koristeći vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemnu vozačku dozvolu, umjesto zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom može primijeniti zaštitna mjera zabrane korištenja vozačke dozvole na području Republike Hrvatske, u trajanju od mjesec dana do dvije godine.