Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

od 20.30 sati na stadionuigrajudrugog pretkola UEFA Europa konferencijske lige protiv kazahstanskog Kyzylzhara u kojoj će braniti prednost iz prve utakmice (2:1) i tražiti plasman u treće pretkolo ovog natjecanja. U uzvratu s Kyzylzharom, Bijelo-plavima će od velike pomoći nedvojbeno predstavljati i podrška s tribina, interes za ulaznicama je velik što najbolje potvrđuje brojka polugodišnjih ulaznica koja je do zatvaranja blagajni u srijedu premašila brojku od četiri tisuće (4011) vlasnika polugodišnjih ulaznica.Uz to, i pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Kyzylzhara su dosegle četveroznamenkastu brojku pa nema dvojbe da ćei društvo imati značajan impuls s tribina u nastojanju da preskoče prvu euro-stepenicu.Na dan utakmice s Kyzylzharom Ticket point kod tribine Zapad stadiona Gradski vrt radit će, s time da će, zbog izbjegavanja gužvi, kupovina polugodišnjih ulaznica i učlanjivanje u NK Osijek biti moguće do 16 sati. NK Osijek i ovim putem poziva navijače na što raniji dolazak na stadion kako bi svi gledatelji mogli na vrijeme doći do svojih mjesta i kako bi naši nogometaši od prve minute imali podršku ispunjenog Gradskog vrta.