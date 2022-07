vodostaj na Dravi

-168 centimetara

probleme u riječnom teretnom prometu

Dragan Mijić

110 centimetara

Događa da se plovna jedinica mora rasteretiti i do dva puta, odnosno plovidbeni poduhvat se mora napraviti i po tri puta na ovom potezu od ušća do luke Osijek. To u prijevodu znači i kako su troškovi tri puta veći i to izaziva velike probleme

Glavna preporuka je da jako paze zato što se pojavljuju sprudovi gdje se nisu prije pojavljivali, iz rijeke počinju stršati neke stare građevine, kamene ili od pijeska, i zato je preporuka da se plovi sredinom plovnog puta koliko god je to moguće. Na sredini rijeke na području grada imamo još dubinu od 150 centimetara, ali što ste bliže obali povećavaju se šanse da ćete naletiti na nekakav plićak i time se izložiti opasnosti

To je nemoguća misija trenutačno. Kruzeri kad su skroz prazni gaze 130, ovi koji uplovljavaju u Osijek imaju dubinu od 170 centimetara, a da bi sigurno plovili zapovjednici traže 190 centimetara. Kako je trenutačno na ušću rijeke Drave u Dunav dubina 110 nema teoretske šanse da bi se itko upustio u takav pothvat niti bi ga mi dopustili

popularnih osječkih kupališta

nije bilo nikakvih problema

