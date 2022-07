San Marinu

Iza mene je još jedan odlično odigran turnir. Po prvi puta sam se plasirala u polufinale singla. Jako sam zadovoljna svojom izvedbom i igrom. Iskustvo sudjelovanja na ovakvom turniru je bilo nezaboravno.

Dokaz je kako kontinuirani kvalitetni rad dovodi rezultata, naravno s postavljenim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima. Zahvalio bih se i svim trenerima koji doprinose Korininim odličnim rezultatima, a posebno bih se zahvalio našem Vlatku Škoraku, koji je najviše usmjeren na rad i razvoj s Korinom, a svakako i roditeljima na ukazanom povjerenju, jer je to temelj za dugoročnu suradnju.

Tekst i foto: SMART agencija

Na nedavno odigranom ITF turniru u(19. do 23. srpnja),(TK Tennis Talents Osijek) izvrsnom igrom došla je dou pojedinačnoj konkurenciji. Na međunarodnom turniru, koji se boduje za svjetsku juniorsku rang listu, sudjelovalo je stotinjak tenisačica i tenisača.Korina je turnir otvorilaprotiv Talijankerezultatom 6-1, 6-4, a već u drugom kolu pobijedila je četvrtu nositeljicu turnirarezultatom 6-3, 6-4. U četvrtfinalnom susretu protiv Švicarkeodlično je otvorila meč, osvojivši prvi set rezultatom 6-1. U drugom setu Švicarka je bila bolja rezultatom 7-5, ali Roso uspijeva osvojiti meč u trećem setu rezultatom 6-4. U polufinalu od Korine je bila bolja prva nositeljica turnira Lucia Tognoni rezultatom 6-1, 7-5, koja je naposljetku i osvojila turnir.“ – izjavila je Korina nakon završetka turnira.Početkom mjeseca Korina je stigla do svojeg prvog naslova u konkurenciji parova na juniorskom turniru. Naslov je osvojila s partnericomiz Srbije. Djevojke su do finala došle. A u uzbudljivom finalu bile su uspješnije od drugih nositeljica turnira Kazahstankeiz Srbije. Nakon što su izgubile prvi set rezultatom 4-6, Korina i Jelena preokrenule su meč, osvojivši drugi set rezultatom 6-3, a u napetoj završnici pobijedile 10-8 nakon tie-breaka.Glavni trener TK Tennis Talents, istaknuo je kako je Korinafokusiranosti na dugoročni razvoj igrača: „Pred Korinom je kratka stanka do početka kolovoza. Sljedeći nastup je na međunarodnom juniorskom turniru četvrtog ranga u slovenskom Kranju, koji počinje 9. kolovoza.