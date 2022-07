spektakularan vatromet

Pelješki most

Oda radosti

pet zrakoplova

2,4 kilometra

55 metara

23,6 metara

70 tisuća tona čelika

betona

2,8 milijardi kuna

Mostovi su na prvom mjestu djela konkretnih ljudi. Nijedan most nije plod samo arhitektonske vizije i radničkog umijeća već je most također spoj nezadržive ljudske težnje da se unaprijedi život i svlada prepreka i sposobnost uprave da se nađe novac i organizira radove. Čestitam svima koji su na bilo koji način doprinijeli koliko su mogli da se ostvari ova naša plemenita težnja. Pelješki most će zauvijek ostati monumentalni podsjetnik na odvažnost jednog naraštaja hrvatskih ljudi da dosegnemo dugo žuđenu obalu slobode "tog dara u kom sva blaga višnji Bog nam je do". Najbolji među nama dali su svoje živote, zdravlje, snove, ovaj most ne bi bio moguć da mali broj hrabrih ljudi prije 30 godina nije obranio Dubrovnik i oslobodio jug Hrvatske. Jedna od simboličkih funkcija ove impresivne građevine je da nikada ne zaboravimo te ljude i njihovu žrtvu. Ne smijemo biti zarobljenici ratne prošlosti ali bili bismo nedostojni ako bismo ikad zatajili taj svoj dug časti i dug srca

Zoran Milanović

najduži most

most Drava

Uzsinoć je svečano otvoren. Nakon EU himne "" i himne Republike Hrvatske iznad mosta preletjelo jeakrobatske skupine "Krila oluje".Most je dug, visoki širok, a za izgradnju je bilo potrebno gotovoi isto tolikote, koje je osigurala Europska unija uz dodatnih 999 milijuna kuna za pristupne ceste." – rekao je predsjednik RHIako se šuškalo da je Pelješki most(2404 metra), ipakkod Osijeka je duži za stotinjak metara (2507 metara).