Tekst i foto: Osijek.hr

je na inicijativupokrenuo i, i to krozna području grada Osijeka.Riječ je ou funkciji poticanja gospodarstva, a cilj ove mjere je unaprjeđivanje znanja i vještina studenata radi stvaranja preduvjeta za razvoj poslovanja poduzetnika te za osiguravanje novih radnih mjesta. Slogan stipendije je „“.Ovo je prva stipendija ovakvoga tipa, u kojoj zajedno sudjeluju osječki poduzetnici i Grad Osijek, te uz koju studenti od prve godine studija znaju da ih čeka posao nakon završenog studija, dok tijekom studiranja primaju jednu od najvećih stipendija u Hrvatskoj. Poduzetnici samostalno odabiru studente, a Grad Osijek sudjeluje s 2/3 ukupnog iznosa stipendije.Potpore su namijenjene redovnim studentima koji su upisali prvu godinu fakultetakoje rješava problem, a to se konkretno odnosi naNovina ove stipendije je što juGrad Osijek i poslodavci, a studenti za vrijeme studija mogu ostvariti stipendirani iznos doza pet godina redovnog studiranja ili doza šest godina redovnog studiranja (Medicinski fakultet).Visina stipendije koju financira Grad Osijek iznosimjesečno. Visina stipendije koju financira poslovni subjekt ne smije iznositi manje odmjesečno. Ukupni minimalni iznos mjesečne stipendije kroz cijelu godinu iznosiUkoliko student uspješno završi redovnu akademsku godinu i upiše narednu redovnu akademsku godinu, postoji mogućnost da se stipendijaza cijelo vrijeme trajanja redovnog studija.- podnositelj je redoviti student prve godine u akademskoj godini 2022./2023. na programu deficitarnih zanimanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (FERIT, Medicinski fakultet, Odjel za fiziku, Odjel za matematiku)- podnositelj ima pismo namjere poslovnog subjekta koje potvrđuje namjeru stipendiranja studenta. Poslovni subjekt mora imati sjedište na području Grada Osijeka, minimalno deset zaposlenih na puno radno vrijeme, biti osnovan minimalno dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv i mora imati ostvaren prihod od minimalno milijun kuna u prethodnoj godini.Javni poziv je od, dostupan na mrežnoj stranici Grada Osijeka i biti će otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.