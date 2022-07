Dana Mjesnog odbora Tenja

Ivan Radić

sv. Ane

Od kapitalnih projekata izdvojio bih izgradnju dječjeg vrtića za 104 djece. Vrtić smo prijavili na Nacionalni plan oporavka i otpornosti i vjerujemo da će prijava biti uspješna. Tu je i dovršetak zgrade za socijalno potrebite u vrijednosti 21 milijun kuna, koja će biti gotova do početka 2023. godine. Imamo i idejno rješenje za dogradnju osnovne škole u Tenji, koju ćemo također prijaviti na NPOO. Predviđeno je formiranje novih devet učionica s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima, pa je moguće da uspijemo u nakani da sva djeca idu u jednosmjensku nastavu. Uz vrtić i školu, tu je i nova dvorana. Mislim da je ovo dobra demografska politika

sanacija nogostupa

350.000 kuna

Nakon toga krećemo u treću fazu, čija je procijenjena vrijednost 800.000 kuna, a uključuje završnu opremu. Tako će nogometaši i mlađi naraštaju imati dostojne svlačionice. Tu je i Sportsko rekreacijski centar koji radimo zajedno s Hrvatskim vodama. Uistinu veliki projekti i investicije su na području Tenje, nastavit ćemo i dalje raditi

Antonio Mihalj

šest tisuća stanovnika

546.500,00 kuna

Tekst i foto: Osijek.hr

Prigodom obilježavanjaosječki gradonačelniksastao se u ponedjeljak s tamošnjim vijećnicima, i to u nazočnosti gradskih pročelnika te direktora gradskih tvrtki. Čestitavši Tenjanima njihov dan, koji se inače slavi na blagdan, zaštitnice istoimene župe i cijeloga mjesta, gradonačelnik je istaknuo investicije u tijeku, kao i one koje se tek trebaju realizirati.– rekao je gradonačelnik Radić.Govoreći o aktualnim prioritetima, gradonačelnik je istaknuo kako je u tijekuu Ulici Vjekoslava Hengla, vrijedna. Dogovoreno je i noveliranje ulice Tina Ujevića, kao i završetak druge faze opremanja zgrade NK Slavonac do kraja ove godine, a što uključuje izgradnju svlačionica, pokrov i vanjsku stolariju, u vrijednosti 700.000 kuna.– poručio je gradonačelnik Radić, dodajući i da će se nastavak biciklističke staze kroz Tenje pokušati realizirati kroz ITU mehanizam.Predsjednik Vijeća MO Tenjaistaknuo je kako sve veći broj ljudi doseljava u Tenje te zahvalio gradonačelniku na povećanim sredstvima za prioritete, ali i na dodatnim sredstvima za rekonstrukciju Ulice Vjekoslava Hengla.Tenja je, inače, s više od, najveći mjesni odbor Grada Osijeka. Za prioritete Mjesnog odbora Tenja Grad Osijek ove je godine osigurao, što je čak 33 posto više u odnosu na prethodnu godinu.