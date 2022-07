Policijske uprave osječko- baranjske

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Tijekom vikenda, na područjuu nadzoru prometa policijski službenici evidentirali sukoji su upravljali s nedozvoljenom koncentracijom alkohola u krvi.Osim alkohola evidentirano je jošod kojih je bilo 95 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 39 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 23 prekršaja nepropisnog korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom, tri vozača upravljali su vozilom za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja, jedan prekršaj tehničke neispravnosti vozila i 47 ostalih prekršaja.Najveća koncentracija alkohola utvrđena je jučer oko 20,45 sati u, kada su policijski službenici zaustavili osobni automobil kojim je upravljaoza vrijeme dok mu je vozačka dozvola. Evidentirana mu je koncentracija od. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena mu je novčana kazna u iznosu do 40.000,00 kuna, izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 bodova.Tijekom pojačanih mjera, sa subote na nedjelju, u vremenu od 23 sata do 5 sati, na području Policijske uprave osječko-baranjske u nadzoru prometa policijski službenici su evidentiralikoji su upravljali s nedozvoljenom koncentracijom alkohola u krvi. - izvijestili su iz policije.