Ključne aktivnosti su uspješno provedene – detaljna Analiza pristupačnosti je obuhvatila 100 turističkih objekata i atrakcija na području cijele županije, čime smo dobili bolji uvid u situaciju na terenu i uvidjeli koliko su vlasnici senzibilizirani za poboljšanja u pogledu pristupačnosti. Pokraj toga, izrađene su web stranica (adobe-huhr.com) i mobilna aplikacija (ADOBE HU-HR), odnosno digitalni alati s kojima korisnici lako mogu provjeriti razinu, ali i preporuke poboljšanja pristupačnosti pojedinih objekata. No, da ne bi sve ostalo na analizama i riječima, krenuli smo i u konkretne investicije s izradom 6 prijenosnih kosina koje su disperzirane po županiji, ali i nabavkom raznovrsne opreme, kako bi turistički sadržaji na našem području postali dostupni svim osobama s invaliditetom

Ovaj projekt je primjer dobre prakse kako komunikacija i osluškivanje potreba osoba s invaliditetom, suradnja institucija, pa čak i međunarodna suradnja s Županijom Baranya, može dovesti do poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom. Naime, osobe s invaliditetom se susreću s preprekama već prilikom planiranja putovanja, jer ne mogu pronaći relevantne informacije o pristupačnosti objekata. To smo uspjeli promijeniti realizacijom projekta ADOBE, a povratne informacija turista, agencija, vodiča i pružatelja usluga u turizmu, već dokazuju da smo na dobrom putu, te iz iskustva znamo da dokumenti poput Analize pristupačnosti, u kombinaciji s mogućnosti najma vrhunske opreme mogu presuditi o dolasku pojedinaca ili skupine turista na naše područje

Provedba ovakvkih aktivnosti će zasigurno privući turiste, osobe s invaliditetom u našu županiju. Tako se i svim našim članovima svidio ovaj projekt, jer mnogi od njih često putuju i znaju koliko im nabavljena oprema može pomoći u kretanju ili u smještajnim jedinicama. Udruga UPIT je suradnik na projektu ADOBE i sudjelovat će u besplatnom iznajmljivanju ove opreme, tako da ćemo biti na dispoziciji za sve upite, pa čak i prijevoz opreme

Tekst i foto: Marko Mandić

Osobe s bilo kojom vrstomnapokon su dobile priliku, uz ugodniji boravak i bolju mobilnost na području. Zaključak je to konferencije za medije(Interreg Mađarska-Hrvatska), na kojoj je uz predstavljanje rezultata i dosegaOsječko-baranjske županije, prezentirana oprema kojumogu unajmiti svi turisti i pružatelji usluga u turizmu.Ispred Osječko-baranjske županije, kao nositelja projekta ADOBE – Pristupačna turistička odredišta i usluge u pograničnim područjima, medijima se obratila, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport, a pridružili su joj se, savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, tei drugi članovi Udruge paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije – UPIT, koji su u osječkom Kulturnom centru pokazali i kako funkcionira nova oprema. Riječ je o motornom skuteru i elektromotornim dodatcima za invalidska kolica, uz koje su nabavljeni i elektromotorni krevet, lifter za krevet, sklopiva elektromotorna kolica, hodalice, štapovi i kosine.– ukazala je, naglasivši kako će Osječko-baranjska županija i po završetku projekta nastaviti u istom pravcu, kroz projekte i aktivnosti sa stručnim partnerima i uz tehničku potporu Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije.– otkrio je, dodajući kako je sve krenulo upravo 2019. godine, kad je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom,, otvorila Područni ured u Osijeku i odmah lokalnoj i regionalnoj samoupravi ukazala s kakvim se preprekama susreću osobe s invaliditetom i kako se one mogu otkloniti provedbom ovakvih aktivnosti i projekata.Savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je novinarima prikazao kako izgleda primjena prijenosnih kosina u praksi, na ulazima u ugostiteljske objekte, a jedna takva kosina je nabavljena i za Kulturni centar, koji je u Analizi pristupačnosti ocijenjen kao jedan od najpristupačnijih objekata, ali je unatoč tome na ulazu na atraktivni krov imao jedan povišeni prag, kojega su nakon konferencije bez problema svladali i članovi UPIT-a.– pojasnila je, čiji su kolege predstavili motorni skuter za osobe koje nemaju stabilnost trupa, ali i dvije slične sprave, elektromotorne dodatke koji invalidskim kolicima daju dodatni pogon i tako olakšavaju kretanje po Osječko-baranjskoj županiji i pri obilasku svih turističkih atrakcija koje nudi.Projekt ADOBE – Pristupačne turističke destinacije i usluge u graničnim područjima (eng. Accessible Tourism Destinations and Services in Border Areas) sufinanciran je sredstvima iz Interreg Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je, dok EU sufinanciranje iznosi. Trajanje projekta je 20 mjeseci. Korisnik projekta je, projektni partner je, a pridruženi partneri su