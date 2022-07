Europske komisije za uštedom energije

Grad Osijek

uštedjeti energiju

Niti Grad Osijek nije imun na globalna zbivanja poput energetske krize prouzročene ratom. Već prvim projekcijama utvrdili smo da spuštanje odnosno podizanje temperature ovisno radi li se o grijanju ili hlađenju prostorija za samo stupanj do dva može dovesti do uštede energije od 5% do 15%. Ušteda energije dovodi i do financijske uštede što je također važno u vremenu koje je pred nama.

Ivan Radić

U cilju ostvarivanja uštede električne energije, nalažemo Vam sljedeće :

1. Klima uređaje koristite s namještenom temperaturom ne nižom od 25 °C, pri tome držite zatvorena vrata i prozore.

2. Isključite klima uređaje na kraju radnog vremena.

3. Koristite samo nužna svjetla. Ugasite suvišnu rasvjetu u hodnicima, stepeništima, skladištima, i sl., osim ako nije potrebno iz sigurnosnih razloga.

4. Postavite računala, fotokopirne uređaje i ostale strojeve u stand-by način rada tijekom radnog vremena. Pripazite da na kraju radnog dana sva oprema koja ne mora biti u stand-by modu, bude isključena.

5. Prije printanja pregledajte dokument – provjerite postoje li stranice koje nije potrebno printati. Što manje papira koristite, to manje energije trošite.

zaštita prozora

Štedljivo ponašanje

Uvažavajući preporukeu javnim zgradama ije svojim zaposlenicima poslao upute kako, za početak, u ljetnim mjesecima“- istaknuo je osječki gradonačelnikUpute poslane elektroničkom poštom svim zaposlenicima gradske uprave prenosimo u cijelosti:Na kraju se napominje da će se djelatnicima koji koriste uredske prostorije na drugom katu (potkrovlje), u što kraćem roku osigurati iod sunca, tzv. sjenila koja do sada nisu bila postavljena na prozore.zaposlenika preporučit će se i svim sastavnicama gradskoga sustava.