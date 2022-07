HEP-a

Tekst i foto: Osijek031.com

Poduzetnici su izdobili najavu ood jeseni tri do četiri puta, a takav rast pravdajuu Europi. Iz Vlade RH najavljuju mjere tek za rujan, a poručili su da su spremni na sve scenarije, uključujući redukciju struje, piše Tportal Direktor HEP proizvodnjerekao je da je cijena na burzi za kupnju električne energije jučer bila, a sada je. HEP tvrdi da su nemoćni i da je to 'viša sila'. „“, pojasnio je Krklec.Trenutačno se proizvodistruje iz hidroelektrana, a HEP-u probleme stvara i plin jer „“, naveo je Krklec.Direktorrekao je da situacija nije nimalo ružičasta te da poslodavci smatraju da država sada treba pomoći njima. Zorić je ustvrdio da su poduzetnici žilavi i da će preživjeti, no da će biti posljedica.Na udaru su i hoteli. „“, kažeiz Hrvatske udruge turizma (HUT). Hoteli će samo na struji izgubiti“, dodaje energetski stručnjakNa sve to ministar gospodarstvaodgovara da „“, dok druge europske zemlje građane već sad pripremaju na moguće redukcije na jesen. „“, rekao je Filipović.Krklec iz HEP-a nada se da se neće razgovarati o redukciji, ali ustvrdio je da planovi postoje.