Stoga, apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa te posebno upozoravamo na sljedeće:

Osim toga, podsjećamo vozače i na sljedeće zakonske obveze i dužnosti:

poštivanje

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Ovoga vikenda, zbog dolaskamotoriziranih stranih turista u našu zemlju, odlaska naših građana na, povećenog tranzita vozila, odnosno općenitona našim cestama, očekuju sena prometnicama koje vode prema moru.Osim toga,povećava i broj prometnih nesreća i stradavanja u njima. Kako se većina ovih prometnih nesreća događa zbog, odnosnoosnovnih prometnih propisa od strane sudionika u prometu,posebnu pozornost posvetit će, kao i njegovoj protočnosti te poduzeti niz preventivno - represivnih aktivnosti. Aktivnosti će se poduzimati na svim važnijim cestovnim pravcima koji iz unutrašnjosti vode prema moru, kao i na prilazima većim turističkim središtima, a najveća pozornost posvetiti će se autocestama i važnijim državnim cestama.U provođenje ovih aktivnosti biti će uključen maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, a organizacija rada planirati na način da se osigurana cestama, odnosno policijski službenici će se raspoređivati na prometne pravce koji se statistički iskazuju kao ugroženi i na kojima se odvija najintenzivniji promet. Jednako tako, maksimalno će se staviti u funkciju i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa (uređaji za nadzor brzine, uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, testeri za droge).Tom prilikom, posebna pozornost posvetit će se sudionicima u prometu koji „iskaču“ iz normalnog prometnog toka ili grubo krše prometne propise zbog kojih se događaju prometne nesreće s najtežim posljedicama, odnosno čine prekršaje iz tzv. skupine „“ – vožnja pod utjecajem alkohola, kretanje brzinama većima od dopuštenih, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisna uporaba mobitela, ali i prekršajima motociklista.Nadalje, u cilju postizanjacestovnog prometa, na opterećenim dionicama cesta (ulazima i izlazima s autocesta, prometnim čvorištima, prilaznim pravcima većim turističkim središtima, trajektnim pristaništima, graničnim prijelazima, prilaznim pravcima zrakoplovnim lukama i sl.), odnosno mjestima gdje se stvaraju veće prometne gužve, zastoji u prometu ili se promet odvija otežano, uspostaviti će se i fizičko upravljanje prometom.Također, radi postizanja što veće sigurnosti i protočnosti u cestovnom prometu, posebice u vrijeme kada se očekuju najveće gužve, policijski službenici Ravnateljstva policije obavljat ćeodvijanja prometnih tokova, nadzor operativnog pokrivanja prometnica i organizacije upravljanja prometom, a za izvršenje navedenih zadaća koristit će se i helikopter.Međutim, svjesni smo činjenice kako je aktivnost policije samo jedan od čimbenika kojim se može utjecati na smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica, kao i da se primjerena sigurnost u cestovnom prometu ne može ostvariti isključivo i samo poduzimanjem mjera policije.- prije polaska na godišnji odmor potrebno je provjeriti ispravnost vozila (provjeriti ispravnost signalizacije, razinu ulja u motoru, stanje guma i tlak u njima, količinu tekućine u rashladnom sustavu, količinu tekućine za pranje stakala, stanje metlica brisača, posjedovanje odgovarajuće opreme i dr.),- prije putovanja pravovremeno se informirati o vremenskim prilikama i stanju na cestama,- na putovanje krenuti odmoran, odnosno izbjegavati polazak na putovanje nakon završetka radnog vremena,- ukoliko je to moguće, izbjegavati polazak na putovanje u vrijeme najvećih prometnih gužvi (petak – popodne, subotu – ujutro, nedjelju poslijepodne).- ne konzumirati alkoholna pića prije i za vrijeme vožnje,- koristiti sigurnosni pojas na svim sjedalima u vozilu,- pobrinuti se za adekvatan smještaj djece u vozilu,- koristiti zaštitnu kacigu,- brzinu kretanja vozila prilagoditi stanju i uvjetima na cesti, a naročito biti oprezan kod pojave prve kiše nakon dužeg sunčanog razdoblja (cesta postaje skliska i produžava se zaustavni put),- poštivati ograničenja brzine kretanja (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom),- poštivati ograničenja data promjenjivom prometnom signalizacijom prilikom vožnje autocestama,- prilikom vožnje autocestom, kretati se krajnjom desnom prometnom trakom, a lijevu koristiti samo za pretjecanje,- na autocesti ne zaustavljati niti parkirati motorno vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno uređene i obilježene,- prilikom vožnje autocestom ne prelaziti vozilom iz trake u traku (slalom vožnja), ne pretjecati prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, držati potreban razmak, ne požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvučnih znakova ili na drugi način, niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom se ugrožava ili dovodi u opasnost sebe ili druge sudionike u prometu,- prilikom vožnje u koloni držati dovoljan razmak između vozila,bez obzira na žurbu, ne ulaziti u rizična pretjecanja,- u slučaju umora, bez obzira na blizinu odredišta, pravovremeno se zaustaviti, osvježiti i odmoriti,- ne koristiti mobitel tijekom vožnje, a ukoliko je to neophodno potrebno, da ga se koristi isključivo uz pomoć uređaja koji omogućuju njegovo korištenje bez upotrebe ruku,- pridržavati se naredbi policijskih službenika.Naposljetku, zbog očekivanog povećanja prometa na cestama i stvaranja prometnih gužvi, pozivamo sudionike u prometu naprometnih propisa te međusobno tolerantno ponašanje i strpljenje, kako bi ovaj vikend protekao sa što manje stradalih na našim prometnicama.