Ovo je plod suradnje Grada Osijeka i Osijek Softver City-ja odnosno svih poduzetnika okupljenih u Osijek Softver City. Njihova je bila inicijativa. Zajedno smo to uobličili. Ove godine krećemo u pilot- projekt gradsko- poduzetničke stipendije. Slogan joj je „Najbolje za najbolje“ pri čemu mislimo da je najbolja stipendija, najboljih tvrtki za najbolje studente u najboljem gradu i najboljem sveučilištu.

Imamo veliki problem s nedostatkom stručnoga kadra u našim tvrtkama. Da bismo došli do kvalificiranih zaposlenika i da bismo mogli nastaviti pričati priču o Osijeku kao središtu IT industrije trebali partnersku ruku s druge strane i dobili smo je u osječkoj gradskoj upravi. Ovom stipendijom planiramo privući i buduće studente koji nisu iz Osijeka. Drago nam je da kroz ovu stipendiju imamo poveznicu između grada, sveučilišta, poduzetnika i fakulteta.

Ovo je svojevrstan pilot projekt Grada Osijeka i Osijek Softver Cityja vjerojatno na razini Hrvatske. To je hvale vrijedan projekt i kao takav će zasigurno pokazati odlične rezultate. Jedan od strateških ciljeva Sveučilišta u Osijeku je zadržati mlade ljude na istoku Hrvatske. Pokazalo se da ako student upiše fakultet izvan Osijeka da je velika vjerojatnost da se neće vratiti. Ovaj korak koji su napravili Grad i OSC je veliki korak u tom smjeru, zadržavanja mladih ljudi.

U osječkompredstavljena je studentska stipendija „“, po mnogo čemu„Najbolje za najbolje“ spoj je težnjida mladi ljudi iz Osijeka i cijele Hrvatske izaberu, te nakon studija ostanu ii potreba poduzetnika za. Zajedničkim snagama, uz potporu akademske zajednice, osmišljena je stipendija koja je s mjesečnim iznosom odmeđu najizdašnijima u Hrvatskoj.“ – istaknuo je zamjenik osječkog gradonačelnikaprilikom predstavljanja stipendije.Najbolje stipendiste biraju sami poduzetnici već na. Ti će studenti kod njih od prve godine ići na praksu, ali i po završetku studija ostati raditi. Uvjete dogovaraju stipendist i poduzetnik.Mjesečna će stipendija iznositi najmanje. Od toga Grad Osijek izdvaja, a poduzetnik najmanje“- rekao je predsjednik Udruge Osijek Softver CityStipendija je namijenjenakoji su upisali prvu godinu fakulteta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera i to na„- zaključio je rektor osječkog sveučilišta- podnositelj je redoviti student prve godine u akademskoj godini 2022./2023. na programu deficitarnih zanimanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (FERIT, Medicinski fakultet, Odjel za fiziku, Odjel za matematiku)- podnositelj ima pismo namjere poslovnog subjekta koje potvrđuje namjeru stipendiranja studenta. Poslovni subjekt mora imati sjedište na području grada Osijeka, minimalno deset zaposlenih na puno radno vrijeme, biti osnovan minimalno dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv i mora imati ostvaren prihod od minimalno milijun kuna u prethodnoj godini.Javni poziv će od ponedjeljka, 27. srpnja biti dostupan na web stranici Grada Osijeka i biti će otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.Ukupna sredstva namijenjena za dodjelu stipendija po ovom javnom pozivu iznose, odnosno