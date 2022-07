ljetnu zabavu

Portanovi

Sezonska sniženja

odlične popuste

kombinacije

najpovoljnijim cijenama

Portanova – vrata u svijet najpovoljnijeg shoppinga!

ugodno s korisnim

Sirena partyju

Portanova – vrata u svijet zabave!

23. i 24. srpnja 2022.

Twister igraonice

gratis

sladoled za cijelu obitelj

besplatni sladoled za cijelu obitelj

Kada bi Portanova bila sladoled, kojeg bi okusa bio i kako bi se zvao?

[Sponzorirani članak]

Ako još uvijek razmišljate gdje ovog vikenda pronaćiza cijelu obitelj, mi imamo odgovor – uidealna su prilika za obnovu garderobe, pogotovo sada kada ne postoji trgovina u TC Portanova koja svojim kupcima ne nudi– a neki čak irazličitih popusta. Uputite se u Portanovu i obavite obiteljski shopping poSigurni smo kako mnogi od vas vole spojiti, stoga dok vi obavljate shopping ili uživate na kavi s prijateljima, vaša djeca odlično će se zabaviti na– zabavi uz sirene i mornare. U subotu 23. srpnja, od 11 do 13 sati ispred Müllera vaše najmlađe očekuje druženje s maskotama sirena i mornara, izrada kruna od glittera i školjkica, izrada kula od kinetičkog pijeska, igre s vodenim balonima i još puuno toga…Nooo, tu zabavi nije kraj! Ovog vikenda,, na rasporedu u Portanovi je i ono što svi već dugo očekuju… Otvorenje preuređenena 2. katu Portanove! Očekuje vasprvi sat igre, druženje s maskotama, facepainting, darovi i još puuuno toga, a cjelokupan program pronađite ovdje.Kako bi ljetni dan bio potpun – nakon obavljenog shoppinga i zabavljanja, idealan završetak ljetnog obiteljskog druženja u Portanovi je:u Waldingeru! A do petka u 12:00 sati, na Facebook stranici Portanove imate priliku osvojiti upravo to –! Sve što trebate učiniti je uključiti kreativu i napisati:Portanova – vrata u svijet druženja!