Tekst i foto: Osijek031.com

Već se nekoliko godina priča o, jedne odgradskih ulica, koja bi trebala dobiti potpuno novi izgled, piše Glas Slavonije Popularna Štrosika ovih je dana dobila, pa je iz nerazvrstane ceste postala državna cesta DC 426 i to u cijelosti - od kružnog toka kod ulaza u Višnjevac pa do okretišta prije Trga Ante Starčevića.Tu informaciju potvrdili su udodavši kako su, osim, državne ceste u Osijeku još i južna obilaznica (DC2), zapadna obilaznica (DC7) te DC 417 koja spaja državnu cestu DC 213 (Nemetin - Erdut) s osječkom Lukom Tranzit.Pojednostavljeno, biti državna cesta znači da o njoj skrbe Hrvatske ceste te, posljedično tome, prekategoriziranje Strossmayerove zapravo znači da će se projekt njezinerealizirati sredstvima iz proračuna Hrvatskih cesta, odnosno iz državnog proračuna, što je odlična vijest za gradski proračun.Druga važna vijest vezana uz Štrosiku je ta da će ona definitivno dobiti, prema uzoru na. To znači da će se tramvajska pruga izmjestiti na kolničku površinu, a prostor koji je sada trasa pruge postao bikoja bi bila razdvojena od pješačke.Bit će prostora i za, a očekuju se i prijedlozi zakod budućeg raskrižja prema novom stadionu, križanja s, kao i onog sa Svilajskom koje vodi do obližnjih trgovačkih centara. Očekuje se što manje lijevih skretanja koji guše prometovanje.U tijeku je ikao preduvjet za dolazak niskopodnih tramvaja. To znači da će u rekonstrukciju i sva tramvajska stajališta kako bi se omogućio pristup osobama s invalidnosti i smanjenom pokretljivosti.I na kraju najvažnije pitanje – kada će započeti svi ovi radovi? To se još ne zna, ali dobro obaviješteni izvori Glasa tvrde da nećemo morati dugo čekati...