[Potrošnja vode proteklih godina]

Tekst i foto: Osijek031.com

Od ponedjeljka je una snazi, odnosnokorištenja pitke vode za pranje vozila, ulica, trgova i javnih površina te privatnih i javnih zelenih površina, tuširanja na plažama i kupalištima, a iznimka su tržnice i ribarnice.sa svojim vodocrpilištemu potpunostizaGrada Osijeka i prigradskih naselja. Prosječna dnevna potrošnja u mjesecu lipnju i prvoj polovini srpnja 2022. se kreće od, u ovisnosti od prosječne temperature zraka. Bez obzira na to što je ljeto ove godine, prosječna dnevna potrošnja je vrlo slična u isto vrijeme 2021.U narednim danima kada se očekuje porast temperature do 38°C očekujemo i porast potrošnje vode odtako da bi maksimalna dnevna potrošnja mogla dosezati i do. Potrošnja bi bila i veća, ali je sezona godišnjih odmora započela patrenutno ne troši vodu. Niti u jednom slučaju bilo kakvog(preko 40°C) koji bi potrajao i do kraja kolovoza,do destabilizacije sustava vodoopskrbe Grada Osijeka. Također, niti ovakva karakteristična hidrološka godina, za Vodovod Osijek neće predstavljati probleme u vidu bilo kakvih nestašica vode, eventualnih redukcija i sl.U slučajus razinama vode na podzemnom crpilištu, Vodovod Osijek ima pričuvnina rijeci Dravi, te nema bojazni oko isporuke vode za ljudsku potrošnju.Lipanj 2022. prosječno isporučena dnevna količina - 24.801 m3 ( 287 l/s)Srpanj 2022. prosječno isporučena dnevna količina - 25.286 m3 (292 l/s) .Ovakve dnevne potrošnje, drugačije iskazane iznosile bi oko. Kapacitet osječkog vodovoda značajno premašuje trenutne vrijednosti potrošnje, u stanju smo, bez korištenja pričuvnog vodozahvata na Pampasu, isporučiti ccaKada tome dodamo kapacitet samog Pampasa, koji se kreće oko, potpuno je jasno da korisnici nemaju nikakvog razloga za zabrinutost. To, naravno, ne znači da pitku vodu ne trebamo trošiti racionalno.Možemo reći da se radi o uobičajenoj potrošačkoj godini, bez ekstremnih isporuka, te da Vodovod Osijek može u potpunosti zadovoljiti potrebe korisnika za vodom za ljudsku potrošnju. - izvijestili su iz Grada.