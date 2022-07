završna konferencija projekta "Učimo zajedno 5"

Mirande Glavaš Kul

sedam milijuna kuna

bespovratna sredstva

154 pomoćnika

164 učenika

djeci s poteškoćama

priviknuti

komunikacije s roditeljima

Ovaj projekt je iznimno važan i uz projekt „Školski obrok za sve“, koji također provodi županija, ovo je jedan od najvrijednijih i najvažnijih projekata kada je u pitanju školstvo

Andrija Šušak

20 pomoćnika

dva učenika

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Danas je u Osijeku održanaPrema riječima pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i mlade, osigurani iznos za ovu školsku godinu bio je gotovood čega su najveći dioiz Europskog socijalnog fonda.U projekt je bilo uključenokoji su se brinuli o ukupnona području županije, od kojih je deset iz srednjih škola.Glavaš Kul je istaknula kako jepotrebna naša pomoć, ali i razumijevanje njihovih vršnjaka zbog čega je dobro senzibilizirati ih ina nazočnost odrasle, starije osobe koja je s takvim djetetom cijelo vrijeme, čak i pod odmorom. To je nešto što učiteljice ne mogu postići tijekom redovne nastave, a važno je za socijalizaciju i prihvaćanje toga djeteta.Pomoćnik je važan i zbogjer on/ona im daje povratnu informaciju kako je njihovo dijete funkcioniralo tijekom cijeloga dana.“, zaključila je pročelnica Glavaš Kul.Ravnatelj OŠ V. Nazora Đakovo,, dodao je kako su ove godine imali ukupno, 16 preko projekta „Učimo zajedno“ te četiri preko lokalne udruge za osobe s poteškoćama u razvoju. Svi pomoćnici su izvrsno primljeni od strane roditelja, učitelja i stručnih suradnika koji nisu do sada imali nikakvih problema s njima.Kao važnu novost, Šušak je istaknuo kako je do sada jedan pomoćnik bio zadužen da brine o, a od nove školske godine svaki će pomoćnik imati samo jednog učenika što će dovesti do povećane kvalitete rada.