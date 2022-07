Osječka matematičko-prirodoslovna

III. gimnazija

10 najpoželjnijih srednjih škola

41.282 učenika

150 upisnih mjesta

III. osječka gimnazija

Dražen Jakopović

90-95 posto

širokoj lepezi studija

treći hrvatski nobelovac

, ušla je u topu zemlji, izvijestio je Radio Osijek Na ljetnom je upisnom rokuupisalo željenu srednju školu, a iz CARNET-a su izvijestili da je zagrebačka XV. gimnazija na prvom mjestu, a zagrebačka II. gimnazija na drugom.Odna ljetnom rokuispunila je sva mjesta tako da jesenskog roka ove godine, rekao je ravnatelj. Upravo to potvrđuje laskavu titulu jedne od 10 najpoželjnijih srednjih škola u državi. Naglašava kako to nije isključivo njegova zasluga, nego svih nastavnika i stručnih djelatnika, roditelja te generacija učenika koji su svojim radom i uspjesima školu uveli u prestižno društvo.Ono zbog čega je posebno ponosan ravnatelj jest činjenica damaturanata iz III. gimnazije upiše fakultet koji im je prvi izbor. Ove godine mogu se pohvaliti i s dva učenika koji su sto posto riješili matematiku na visokoj A razini.Još jedna stvar kojom se ponosi ravnatelj, ali i nastavnici i roditelji, odlične su ocjene učenika kao i uspjesi na državnim natjecanjima ne samo u znanju nego i sportu što dokazuje svestranost uspješnih učenika. Tako su, primjerice, učenici III. gimnazije državni prvaci u odbojci, a bili su i na svjetskom prvenstvu u Brazilu.Inače, maturanti ove škole poznati su pokoje upisuju, od psihologije, novinarstva, medicine pa do tehničkih fakulteta, a od njih nastaju uspješni liječnici, inženjeri, profesori...Ravnatelj Jakopović izrazio je ida jednog dana iz prirodoslovno-matematičke škole izađe išto bi bio dodatni ponos ne samo škole nego i grada Osijeka.