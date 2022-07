13. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Tekst i foto: OBZ.hr

Danas (13. srpnja 2022. godine) u Okučanima je održana. Treći je to ciklus sjednica Savjeta u sklopu razvojnogkojeg jepokrenula kako bi osiguralaisključivo za projekte na području. Sjednicom je predsjedao predsjednik Vlade RH, a u njenom radu sudjelovao je i župan Osječko-baranjske županije- rekao je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković. Dodao je kako je od 2016. do lipnja ove godine u sklopu Projekta ugovoreno projekata vrijednih, a u tijeku je provedba ili priprema njihPrilikom predstavljanja informacije o ugovorenim projektima na području Slavonije, Baranje i Srijema, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unijenaglasila je da je u sklopu Projekta ugovorenokoja su bila na raspolaganju iz ESI fondova, a isplaćeno je. Ministrica Tramišak predstavila je i(ITU) u financijskoj perspektivi 2021.-2027.Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politikepredstavio je Aktualne pozive iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te mogućnosti financiranja iz ESF+ za financijsko razdoblje 2021.-2027., pri čemu je osobito naglašena važnost projekata. Osječko-baranjska županija prijavila je u svibnju ove godine projektni prijedlog „“ na Otvoreni poziv Ministarstva, čime će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal 30 teže zapošljivih žena.Investicije u cestovnu infrastrukturu predstavili su državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukturete predsjednik Uprave Hrvatskih cesta. Kao jedan od projekata od osobitog značaja istaknut je, čija će se dionica uod 17,5 km dovršiti u listopadu ove godine, nakon čega slijedi natječaj te izgradnja i posljednjih 5 km do granice s Mađarskom.Posljednje izlaganje bilo je ministrice poljoprivrede, koja je istaknula da je u sklopu Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. ugovoreno, dok je ukupan iznos potpore. Najveći je interes, istaknula je ministrica, za investicijske mjere programa ruralnog razvoja, poput Mjere 4. za veće projekte te Mjere 6.1.1. koja se odnosi na generacijsku obnovu hrvatskog sela.Župan Ivan Anušić istaknuo je niz projekata koji se na području Osječko-baranjske županije razvijaju u suradnji s Vladom RH.- rekao je župan, posebno istaknuvši dva projekta nacionalne važnosti, a to su izgradnja novog Kliničkog bolničkog centra Osijek i dovršetak Koridora Vc.