Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Nagradno darivanje

Portal Osijek031.com & GISKO

"Kao treptaj u noći / Iona Grey"

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Ljeto kao ljeto -i tradicionalno više vremena za. Barem tako kažu sva istraživanja na koje smo naišli ali ikoje vrijedno skupljamo u-u. Upravo zbog toga, pripremili smo vamkoji bi trebaliovoga ljeta, dati vam nove perspektive promišljanja i obogati vas na brojne druge načine.Ovoga ljeta otkrijte memoare glumca nagrađenogkoji su i inspirirali milijune čitatelja iskrenošću, nekonvencionalnom mudrošću i lekcijama o životu s većim zadovoljstvom. Ovo je knjiga o hvatanjubio je nadahnut čovjek s ciljem, čovjek velikih snova. Ljepše i točnije od bilo koga drugog opjevao je naše zanesenjaštvo, naše utopije.knjiga je o karijeri jednoga velikog pjesnika... U knjizikreće se od površinskog pogleda na prostor u kojemu se trenutno nalazi preko odmjerenog gledanja prema njezinim interesima do pogleda kojim želi ukazati na niz dilema o kojima razmišlja kada je riječ o ljubavi, braku, izvanbračnim odnosima, o žudnji za iskrenošću, sretnim zajedništvom. Zakaže kako joj je jedna od najboljih knjiga koje je pročitala. Govori o putovanju od dekadentnog sjaja virdžinijske do idealističkog pokreta za ukidanje ropstva…hvaljeni je mračni i zabavni triler, ujedno i satira koja se bavi pitanjima rase i klase. Potvrdio je status jednog od najiščekivanijih naslova godine osvajanjem top-ljestvica najprodavanijih knjiga odmah po svom izlasku. Djevojčice Mi-ja i Young-sook žive na korejskom otoku Jejuu. U romanupratimo njihove sudbine i prijateljstvo stavljeno na kušnju… Odrastanjei Fedre, kretskih princeza i kćeri kralja Minosa, prate proganjajući zvukovi kopita, udaraca i urlikanja koji odzvanjaju tamnim hodnicima labirinta ispod palače. Hoće li Arijadna izdati svoju obitelj i narod?nikako se ne uspijeva uklopiti – osjeća se kao autsajder čak i u svojoj obitelji. No, kad nezamisliva tragedija njezin život preokrene naglavačke, Augusta će biti prisiljena uroniti u nepoznato i napokon otkriti gdje joj je dom i srce… Devetero neznanaca nevidljivim je i dubokim korijenima, poput korijenja šume, povezano ulogom drveća u svojim životima. Njihove se priče granaju iz obiteljskog svijeta, vremena i. Richard Powers za ovaj roman dobio je Pulitzerovu nagradu. Međunarodni bestseler Pseći park odvija se na pozornicama suvremene Finske i postsovjetske Ukrajine, na kojima korumpiranost Istoka susreće i hrani pohlepu Zapada, na čijem raskrižju stoje dvije žene uhvaćene u mrežu industrije umjetne oplodnje, iskorištavanja i komercijalizacije ženskog tijela… Jednog kasnoljetnog, kolovoskog, vrućeg dana na nebu iznad Bergena pojavljuje se nepoznato novo žareće svjetlo, a nije Sunce.zlokobno sjaji nad devet likova, a nesreće se čine neizbježnima… Građanski rat u Rusiji tek je završio i sa sobom donio siromaštvo, glad i bolesti. Na ulicama Kazanja vlada kaos, stotine se beskućnika slijevaju u grad tražeći spas. Vlasti su odlučile dio njih evakuirati iz Kazanja u topliji i hranom opskrbljen. Hoće li uspjeti?doista je iznimno djelo: u pitanju je raskošna priča koja bez zadrške razotkriva kompleksne obiteljske odnose, zamke i radosti majčinstva, sestrinsku ljubomoru, bračne ponore i ushite, no najviše govori o tome što znači biti žena u različitim ulogama., remek-djelo pisanja o prirodi i lirska potraga za "suštinskom prirodom", jednog od najveličanstvenijih planinskih krajolika, Cairngormsa. Čvrstu povezanost živog i vječnog autorica će prikazati iz različitih perspektiva: voda, snijeg, svjetlost, ptice, kukci, čovjek, osjetila, biljke… Dječak predodređen za uspjeh imao je tajnu.njemu je i više nego izazovno.Uživajte u ljetu i čitajte što više, na policamapronaći ćete i sve ostale novitete ali i brojne starije hit naslove.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog članka