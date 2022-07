Osijek

Tekst i foto: Osijek031.com

je prošle godine bio upo brojuprema analizi portala gradonačelnik.hr . Ukupno ih se otvorilo; za razvoj poduzetništva godišnje se izdvaja, od čega za je ove godine za potpore planiran iznos odaktivno sudjeluje ukroz radkoje su gotovo ute se trenutno radi na dodatnom. Općim programom razvoja poduzetništva u iznosu odgodišnje Grad Osijek potiče jačanje konkurentnosti poduzetnika, razvoj poduzetničke infrastrukture, subvencioniranje kamatnih stopa za poduzetničke kredite, obrazovanje i informiranje o poduzetništvu te programom mjera potpora u poljoprivredi.Grad je prepoznao, te se krozhardwarske laboratorije, koje je dao na korištenje poduzetnicima i ponudio mogućnost izrada prototipova – primjer jekoja proizvodiza upravljanje dronovima, te ostale specifične komunikacije (vojna industrija, medicina i sl.). Grad je u konstantnoj komunikaciji skao najznačajnijom krovnom udrugom koja okuplja IT tvrtke, te se zajedno stvaraju neophodni preduvjeti za razvoj IT scene u gradu.jedan je od najvećih inkubatora u RH sai prekood čega je 26 IT tvrtki na ukupnom prostoru od 4.500 m2. Trenutno je u tijeku dogradnja postojećih objekata kako bi se osigurali dodatni prostori za nove korisnike.Grad je donio Rješenje o zaključivanjuu provedbi projekta „“ stemeljem kojega Grad Osijek subvencionira kamate hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području grada Osijeka bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području grada Osijeka.prostire se na 100 hektara te je opremljena kompletnom infrastrukturom: prometnice, odvodnja oborinske i sanitarne vode, javna rasvjeta, vodoopskrba, plinoopskrba, elektroenergija, telefonija, te toplovod. Nakon izgradnje i dobivanja uporabne dozvole investitorima je omogućena kupovina zemljišta uz niz modela olakšica (za brzinu gradnje, otvaranje novih radnih mjesta...)ima deset parcela, od kojih je jedna gradska, gdje će se smjestiti središnja zgrada s coworking i sličnim sadržajima. Sada je šest parcela popunjeno, a u planu je i širenje.je popunjena i namijenjena pretežno mikro i malim poduzetnicima.ima naglasak na retail sektor i sektore njegove podrške, a tu će biti iU cilju jačanja konkurentnosti poduzetnika Grad Osijek raspisujeiz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada, a poduzetnici se mogu prijavljivati na osam mjera, za koje je ove godine planiran iznos od 5 milijuna kuna.Riječ je opoduzetnika početnika, potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR (Europska uredba o zaštiti osobnih podataka), potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, potpore za izlaganje na sajmovima i odlazak na sajmove i konferencije kao posjetitelj, potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika te potpore za digitalizaciju poslovanja.Osijek je među top 10 gradova u HR po(kao što su broj zaposlenih, ukupnom prihodu itd.) Osijek drži stabilno 4. mjesto i drugo mjesto u HR među top 10 gradova po neto dobiti (više od 669 milijuna kuna) – jedino Zagreb je ovdje ispred Osijeka.