Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

nakod tribine Zapad stadiona Gradski vrt počet će prodajaza utakmicuna rasporedu uu 19 sati. Radno vrijeme Ticket pointa bit će. Ulaznice će biti moguće kupiti i online naZacijene ulaznica iznoseza Istok,za Zapad,za Lože,Loža Dumančić,za VIP i Ložu Lukačević, dok ulaznice za djecu do 15 godina stoje(uz pratnju roditelja na tribinama Istok i Zapad). Za sve koji nisu članovi NK Osijek cijene ulaznica iznoseza Istok,za Zapad,za Lože,Loža Dumančić,za VIP i Ložu Lukačević, dok ulaznice za djecu do 15 godina stoje(uz pratnju roditelja na tribinama Istok i Zapad).Važno je napomenuti da će se, zbog izbjegavanja gužvi, prodaja članskih iskaznica i pojedinačnih ulaznica na dan utakmice vršiti do 16 sati.