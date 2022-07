Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore/ke

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Proteklog je vikenda (9.-10.7.2022. g.) održanoiz Osijeka svojoj kolekciji medalja dodaje ina ovom natjecanju, i toPrvakinja Hrvatske postala je troskokašicas preskočenih 11,82m. Državni prvaci postali su i članovi štafete 4x100m u sastavu(43,08 ).Iako osvaja srebrnu medalju, najveći uspjeh na natjecanju ostvarujekoja se upravo vratila s Europskog prvenstva, isti dan otputovala nai izborila normu zakoje će se, od 2. do 7. kolovoza ove godine, održati u Caliju (Kolumbija). Put do ovog natjecanja osigurala joj je disciplina 100m prepone (h=0,838m) i rezultat 14,13.srebrnu medalju osvaja istrčanimu utrci na 200m (22,67), a400m s preponama trči za 1:03,76, što ga također dovodi do titulesrebro zaslužuje u skoku s motkom, gdje je, baš kao svi na postolju, preskočio 4,10m, no odlučio je manji broj pokušaja. Za kraj, srebra su osvojile i muška i ženska štafeta 4x400m, prva u sastavu(3:29,18 ), odnosno druga sastava(4:01,08 ).S najviše medalja oko vrata u Osijek se vratio(1 zlato i 2 srebra), a valja spomenuti da su se, u finalu utrke 100m, našla čak tri osječka predstavnika: uz najtrofejnijeg Dimića, tu sukoji na kraju zauzimaju 5., 6. i 7. mjesto u ukupnom poretku.