od 8. do 10. srpnja

Policijske uprave osječko-baranjske

29 vozača osobnih automobila i 7 vozača bicikla

341 prekršaj

Petrijevcima

52-godišnjeg

4,09 promila alkohola

Belom Manastiru

33-godišnjeg

1,90 promila

Bilju

26-godišnjak

2,23 promila

11,00 sati

Belom Manastiru

51-godišnjak

crvenog svjetla

2,39 promila alkohola

Osijeku

40-godišnjak

2,29 promila alkohola

Bokšić Luga i Bokšića

37-godišnjak

1,60 promila

Ulici Vijenac Lipa

30-godišnjak

0,79 promila

U vremenuna područjuu nadzoru prometa policijski službenici su evidentiralikoji su upravljali pod utjecajem alkohola.Osim alkohola evidentiran je jošod kojih je 249 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 31 prekršaj nekorištenje sigurnosnog pojasa, 14 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja upravljanja pod zabranom, 5 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom, 1 prekršaj upravljanja pod utjecajem opojnih droga u organizmu i 36 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u petak, 8. srpnja, oko 20,10 sati u, kada su u nadzoru prometa policajci zaustavilibiciklistu iz Petrijevaca. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija odu krvi.Oko 13,15 sati u, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili subiciklistu iz Belog Manastira. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.U petak, 8. srpnja, oko 4,10 sati, udogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Kozjaka, uslijed neprilagođene brzine kretanja vozilom sletio je s kolnika. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaja predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21.500,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 9. srpnja okodogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,, iz Belog Manastira na dijelu ceste gdje se izvode radovi prošao je na znakna semaforu i udario u vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera. Evidentirana mu je koncentracija odu krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 28.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i devet negativnih prekršajnih bodova.Oko 18 sati, u, na raskrižju Ulice J. J. Strossmayera i Prominske ulice, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobilaiz Osijeka prošao je kroz raskrižje na znak crvenog svjetla za njegov smjer kretanja te udario u bočni dio vozila koje je ušlo u raskrižje na znak zelenog svjetla na semaforu. Vozač je napustio mjesto prometne nesreće te je dolaskom do Ulice A. Waldingera ponovo sudjelovao u prometnoj nesreći na način da mu je drugo vozilo oduzelo prednost prolaska. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija odu krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 35.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova te mu zbog prikupljenih bodova slijedi poništenje vozačke dozvole.U subotu, 9. srpnja, oko 19 sati na županijskoj cesti broj 4058, između, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede i jedna lake tjelesne ozljede. Vozač osobnog automobila,, upravljao je osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje i uslijed neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletio s kolnika. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 42.500,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova.U nedjelju, 10. srpnja, oko 2,15 sati u Osijeku, udogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Čepina, uslijed neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletio s kolnika. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 6.500,00 kuna, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do šest mjeseci i tri negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.