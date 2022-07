Višnjevca, Josipovca, Industrijske četvrti, Lijeve obale i Juga 2

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Nakon, gradonačelniksa suradnicima danas je obišaogdje jeu duljini od 70 metara te jeduljine 400 metara. Ukupna vrijednost radova jeRadić je podsjetio kako je prošle godine u ovoj gradskoj četvrti kompletno, a vrijednost tih radova iznosila je. Obavljena je iu iznosu od, a na području GČ-a nalazi se i jedno odu gradu, projektvrijedanGrad je u proračunu za ovu godinu za GČ Tvrđa izdvojionego prošle godine, odnosno. a gradonačelnik je obećao da će se ti iznosi nastaviti. Sve je to po Radiću još jedan dokaz kako ova gradska uprava vodi računa o ravnomjernom razvoju svih dijelova grada.Predsjednik Vijeća GČ Tvrđaistaknuo je kako je ova cesta građena još 70-ih godina, ali od tada. Zahvalio je gradonačelniku na tome što je do sada Grad pozitivno reagirao na sve njihove inicijative. Kada je riječ o prioritetnim projektima, Batnožić je naglasio kanalizaciju prema Četverolistu koja je uishođena je građevinska dozvola i to bi trebalo riješiti u sljedećem razdoblju.