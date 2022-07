intervencija osječkih vatrogasaca

porastu

požarima na otvorenom

klimatizaciju prostora

Zoran Pakšec

Vatrogasci su u proljetnim mjesecima i prvim tjednima ljeta intervenirali češće nego obično

10 posto više

81 požar

Osječko - baranjskoj županiji

nije bilo većih požara

dva hektara ječma

ekstremno toplim vremenskim uvjetima

nisu uzročnici

nepažnja ljudi

zabrani spaljivanja biljnog otpada

mora biti pod kontrolom

dvije intervencije

Vatrogasnom središtu u Divuljama

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot OSTV/Video

Broju ljetnim je mjesecima u, posebice kada je riječ o, a oprezan valja biti i kada se koriste uređaji za, u razgovoru za Radio Osijek istaknuo je zapovjednik Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka", rekao je Pakšec. Imali suintervencija te je zabilježenna otvorenom prostoru. Ipak, građani su razvili svijest da je najbolje vatrogasce zvati odmah u začetku požara, u trenutku kada vide da je vatra izmaknula kontroli tako da uglavnom gase požare u nastanku.Iako uu posljednje vrijeme, Pakšec je istaknuo intervenciju u Šodolovcima gdje je zbog požara strništa izgorjeloInače, unatočproteklih dana, temperaturepožara većkoji spaljuju suhu travu ili biljni otpad na otvorenom. Pakšec je podsjetio kako je na snazi uredba Županije i Grada o, ali ukoliko se to ipak radi, građani bi trebali obavezno nazvati vatrogasnu službu kako bi oni znali o čemu je riječ te dati po potrebi i poneki savjet. Prilikom spaljivanja biljnog otpada požar, što znači da se nalazi unutar određenih gabarita, da postoji dovoljno sredstava za gašenje požara, te da je cijelo vrijeme pod nadzorom.Ovih dana vatrogasci su također imalivezano uz vanjske jedinice klima uređaja kod kojih je došlo do pregrijavanja, a uzrok tog pregrijavanja često je loše održavanje. Vanjske jedinice klima uređaja potrebno je dobro održavati, čistiti te ukloniti prašinu čije zapaljenje često dovodi do izbijanja požara.Kao i svake sezone, osječki vatrogasci pomažu svojim kolegama u priobalju i na jadranskoj obali. U ovom je trenutku druga grupa u, a šest je mladih djelatnika tijekom proljeća obučeno za rad s helikopterom i intervencije na velikim otvorenim požarištima.Zapovjednik Pakšec na kraju je naglasio kako je velik broj intervencija JPVP-a nevezan za vatru. Pomažu u tehničkim intervencijama svih vrsta, u prometnim nesrećama, spašavanju potrebitih iz zaključanih stanova, uklanjanju posljedica oluja i poplava i brojnim drugim situacijama.