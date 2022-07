Hrvatska elektroprivreda

Tekst i foto: Osijek031.com

na pozitivan je načinkućanstvima - bez obzira na opskrbljivača, piše RTL . Kupci bi trebali biti obaviješteni o toj informaciji letkom uz idući obračun.Promjene se tičuobračunskih mjernih mjesta u stambenim jedinicama, odnosno 1u kojima netko stalno stanuje.Odluka će vrijediti za sve kupce koji su naobračuna električne energije, dakle, ne očitavaju sami svoju potrošnju i ne plaćaju u skladu s njom.Riječ je okoje su pozitivne za kupce! Uz redovni obračun, kupci će dobivati akontacije koje nisu za svaki mjesec jednake, te akontacijena naplatu u istom mjesecu, a kupci će moći i promijeniti model obračuna.Kupci s polugodišnjim obračunskim razdobljem od sada će uz redovni obračun zaprimatis dospijećem petog u mjesecu za prethodni mjesec.Do sada je HEP slao šest akontacija koje su se morale platiti upotrošnje, do 15. u mjesecu. To znači da kupci koji imaju iskazano dugovanje po obračunu za prethodno razdoblje više neće morati vršiti dvoje uplate u istom, prvom mjesecu idućeg obračunskog razdoblja, što je zbunjivalo mnoge.Novost je i iznos akontacija, koje neće biti uvijek istog iznosa, kao do sada, do obračuna., objašnjavaju u HEP-u. Dakle, kupci će plaćati po potrošnji, ali u različitim "obrocima".Novost je i da svaki kupac može zatražiti promjenu modela razdjele potrošnje i/ili iznosa akontacija kod svog opskrbljivača. Postoje tri modela - opći, sezonski i linearni.", objasnio je energetski savjetnikKazuje kako su do sada kupci bili vrlo zbunjeni sa šest akontacijskih rata i obračunom, jer su u istom mjesecu trebali platiti i obračun i akontaciju za iduće obračunsko razdoblje - a sada to više neće biti tako.", kaže Kurtović.Kupci će tako ubuduće plaćati puno bliže onome što zaista i, a priče o tome da se kroz akontacije "kreditira" HEP ili neki drugi opskrbljivač postat će bespredmetne.