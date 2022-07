Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Tekst: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

obradila je sve zahtjeve koji su zaprimljeni u ovogodišnjem natječaju za, završenom 22. travnja 2022. godine.Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, točnije njih, odobreno je, za 283 je zatražena dopuna, 7 zahtjeva je odbijeno, a 62 podnositelja je odustalo od zahtjeva. Potpisano je 5.183 ugovora od strane APN-a koji su proslijeđeni bankama.Korisnici subvencija u prosjeku su stari. Prosječna mjesečna rata kredita iznosiodnosnood koje je mjesečna subvencija okoodnosno. Prosječni iznos subvencioniranog kredita iznosikoji će korisnici otplaćivati u prosjeku 22 godine. EKS (efektivna kamatna stopa) iznosi prosječno 2,08 %, a NKS (nominalna kamatna stopa) 1,98 % godišnje.“, rekao je ministarProgram se uspješno provodi od 2017. godine, dosad ga iskoristilo gotovoSubvencioniranje stambenih kredita je programVlade u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i APN, pomažu pri otplati dijela stambenog kredita kod kupnje stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Program se uspješno provodi od 2017. godine, a prijave na posljednji natječaj bile su moguće od 21. ožujka do 22. travnja 2022. godine.Prijaviti su se mogli svi građanikoji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje se odobrava za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najvišepo metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita odu kunskoj protuvrijednosti, pri čemu rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.Subvencioniranje stambenih kredita ujedno je ijer se za svako živorođeno/usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija produžuje za dodatne dvije godine. Također, subvencija se produžuje za dodatnu godinu po svakom djetetu u obitelji koje u trenutku podnošenja zahtjeva za subvencije nije starije od 18 godina.Javnost je ovu mjeru već prepoznala kao, a o njenoj uspješnosti najbolje govori podatak prema kojem je do sada gotovo 27.700 mladih obitelji riješilo svoje stambeno pitanje koristeći upravo ovu vrstu subvencije. U tim je obiteljima do sada rođeno oko 5.300 djece.