Svečanom ceremonijom

poruke mira

Yellow submarine

Petrovaradinske tvrđave

22 golubice

DJ Mosea

21. izdanje EXIT festivala

42.000 fanova

ggy Azalea, Afrojack, Senidah, Adam Beyer, Enrico Sanguliano i Anfisa Letyago

Nick Cave

Bad Seeds

glasan, bijesan i bez kočnica

Masked Wolf, Maceo Plex, Honey Dijon, Denis Sulta i neuništivi The Exploited

dvije ceremonije otvaranja

Henry Ammara

Marija i Ilija

porukom mira, ljubavi i jedinstva

DJ Mosea

Igora Fridriha Petkovića

pomirenjem

Iggy Azalea

Afrojack

Wow! Kakva energija!

Jax Jones

Bila je to savršena harmonija

Senidah

Back To The Future

Adam Beyer i Enrico Sangiuliano, ANNA

Abdulhadi

Eli Brown i Ilija Đoković

Anfise Letyago i Humana Riasa

Reiniera Zonnevelda

Nicka Cavea i Masked Wolfa

olchat Doma i Shouse

Maceo Plex – Honey Dijon – Denis Sulta

Brine Knauss

rti Bee Geea, Smoke Mardeljana, Marčela, Bojane Vunturišević, Pocket Palme i posebnog Bassivity showcasea

The Exploited, Misconduct i Discharge

Dax J, Hector Oaks, Parfait i Cera Chin. Trap raj, Gang Beats

Crni Cerak & Lacku.

Gigs Tixa

3.990 dinara

4.490 dinara

2.990 dinara

3.990 dinara

41.000 dinara

Tekst: EXIT

Foto: Marko Ristić, Ervin Kovač, Marko Edge

Najava:

kojom su dominirale, otkrivanje instalacije „“ na Dunavu ispod, simbolično puštanjei emotivni nastup, sinoć je u 20 sati otvorenoFantastična prva noć pred, u kojoj su nastupima dominirali I, idealno će se nastaviti večeras kada stiže jedno od najvećih imena u povijesti rock'n'rolla. Velikii njegovinastupit će večeras na Glavnoj pozornici EXIT festivala. Koncert koji se nestrpljivo čekao pet godina,, praćen nevjerojatno vjernom vojskom fanova, središnji je glazbeni događaj drugog dana na Tvrđavi i počinje točno u 22 sata. Uz Cavea, glavna imena večerašnjeg programa činePo prvi put EXIT je sinoć imao, od kojih prvu na Pachamama pozornici od 20 sati, a drugu na Glavnoj u ponoć, uz vatromet. Događaj na Pachamami, nakon emotivnog govora, obilježili su mladi rusko-ukrajinski parkoji su nakon poljupca pustili simbolične 22 bijele golubice za 22 godine Exita i timesimbolično otvorili festival. Uslijedio je nastup, jednog od najvećih globalnih imena „svjesne“ glazbe, i u koprodukciji s EXIT fondacijom, otkrivanje art instalacije „Yellow submarine“, austrijsko-srpskog umjetnika iz Graza. On je statične stupove nekadašnjeg željezničkog mosta na Dunavu, ispod Petrovaradinske tvrđave, koji je više puta srušen, transformirao u podmornicu iz istoimenog legendarnog strip-filma Beatlesa u daleko vidljiv znak mira. Umjetnik tako, kroz svojevremeni konceptualni vremeplov, povezuje nekadašnji umjetnički vapaj Beatlesa za mirom u Vijetnamu sa željom današnjih „EXIT“ generacija za mirom u Ukrajini iizmeđu naroda Ukrajine i Rusije.Otvarajući dan Exita svojim nastupima pred 42.000 fanova definitivno su osvojili hip hop superzvijezda, čiji je performans uslijedio upravo nakon svečane ceremonije otvaranja nakon ponoći, ali i jedan od najpopularnijih DJ-eva na svijetu,, za vrijeme čijeg nastupa je Glavna pozornica bila prepuna fanova koji su sve hitove ispratili plesom, hypeom i sjajnim, festivalskim raspoloženjem. Megapopularna Australka, u razgovoru nakon nastupa oduševljeno je za publiku izjavila „“. Na glavnoj pozornici nastupio je i, koji je rekao da je presretan i počastvovan što je po drugi put na Exitu, i što mu je mnogobrojna publika uzvratila energijom koju je nastojao poslati – „”, izjavio je poslije nastupa.Prvu večer festivala na Glavnu pozornicu donijelo je inspiriran nastupi premijerno izdanje koncepta- dvosatnog showcasea u kom je predstavljena fuzija oldschool zvuka hip hop veterana iz regije i novog, nezaustavljivog trap vala, a reakcije publike obećavaju svijetlu budućnost ovakvom glazbenom konceptu!Jedan od najvećih festivalskih plesnih podija, mts Dance Arenu, prve večeri obilježili su B2B nastupi koje su imalii Sama’, kao i, setovi nadolazeće velike techno zvijezde, ali i live nastup, koji je EXIT nazvao jednim od najboljih festivala na svijetu!Drugog dana na Tvrđavi, Glavnu pozornicu, uz, svojim nastupima obilježit će M, a obližnja mts Dance Arena, osim trojca, bit će u znaku i sjajne. Na Visa Fusion pozornici čut će se raznovrsni žanrovi, od hip hopa do trapa i electro popa, uz nastupe P. Explosive pozornica nastavlja grmjeti uz headlinere. Oaza alternativne elektronike, omiljena i upgradeana No Sleep Novi Sad pozornica na novoj, većoj lokaciji rejvat će uz parišku underground Possession postavu i glavna imena kao što supozornica dovodi više od deset izvođača, među kojima su iUlaznice se mogu kupiti samo na glavnom prodajnom mjestuu Novom Sadu, kao i na festivalskim vratima. Jednodnevne ulaznice mogu se kupiti po promo cijenama koje iznoseza petak,za subotu iza nedjelju. Za danas je u ponudi i Fan pit po cijeni od. U prodaji su i dnevne VIP ulaznice, kao i četverodnevni VIP paket po cijeni od