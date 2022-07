PU osječko-baranjske

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Tijekom protekla 24 sata na područjuu nadzoru prometa evidentiran je vozač osobnog automobila, mopeda i biciklist koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća koncentracija alkohola evidentirana je oko 12,10 sati u, kada su u nadzoru prometa policajci zatekli mopedistu,iz Belog Manastira, koji je upravljao mopedom.Vozač je upravljao, nije postupio po znacima policijskih službenika i nije koristio zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje.Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za počinjene prekršaje predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „AM“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i devet negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.