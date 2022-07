Luka Zebec

Zasigurno najvažniji događaj u mojoj karijeri! Osjećam se kao prije 14 godina kada sam malo impresioniran sa svime došao na stadion, uvijek sa istom željom za novim dokazivanjem. Jako mi je drago što me je momčad tako dobro prihvatila te zbog trenera Bjelica i njegova stožera koji su mi dali šansu. Vjerujem da sam je uspio za početak iskoristiti, a idemo sada korak po korak zajedno dalje. U Gradski vrt sam došao s devet godina, prvi trener bio mi je Zdenko Kurtović, igrao sam tada i špicu i stopera. Zahvalan sam svim dosadašnjim trenerima, imao sam možda malo teži put nego ostali, ali mi je drago da sam opet ovdje i čekam svoju priliku

Zahvalan Rupniku i Belišćanima

Belišćem

Rupnik me je definitivno afirmirao i svakako zaslužuje veliku zahvalu kao i NK Belišće u kojem sam proveo jako lijepu sezonu. Odigrao sam gotovo sve utakmice, prije toga sam bio u Čepinu gdje sam i krenuo ozbiljnije u seniorski nogomet. Nisam baš bio ovako visok (190 cm), tek sa 17 godina sam izrastao 13 centimetara, a tada sam već igrao beka i dobio određene automatizme u toj ulozi, pa sam ostao uz aut-liniju.

Brzo se i dobro prilagodio

Nenad Bjelica

Zadovoljni smo jer smo vratili dečka koji je već bio u našoj nogometnoj školi i prošao mlađe selekcije. Imao je neki svoj put i preko Treće lige došao do Osijeka, zapazili smo ga u prijateljskom dvoboju s Belišćem i pratili ga tijekom prošle sezone. Pružao je zapažene partije, a budući da smo na poziciji lijevog bočnog u perspektivi deficitarni vjerujemo da u budućnosti može biti koristan za našu momčad. Mogu reći da je tijekom ovih priprema na najtežim treninzima dominirao i bio među najboljima u tom kontekstu. Naravno da kod njega ima još puno prostora za napredak, posebno u defanzivi i na planu taktike. No, zbog svoje je fizionomije upotrebljiv i na poziciji stopera, ima jako veliku brzinu za takvu konstituciju i odličan centaršut. Ugodno nas je iznenadio do sada, vrlo brzo i dobro se prilagodio, želim mu svakako puno uspjeha.

