Sjajna je stvar vidjeti fotografije Tvrđe stare pedeset godina koje podsjećaju one koji su to vidjeli uživo na to kako je Tvrđa izgledala prije one prošle obnove, a nas koji to nismo doživjeli na jedan potpuno drugačiji svijet koji još nismo vidjeli. Mlade generacije koje doživljavaju ovu novu obnovu i transformaciju Tvrđe u čiju se infrastrukturu ulaže gotovo 130 milijuna kuna i 70 milijuna kuna prije toga u Staru pekaru i trg Vatroslava Lisinskog, njima će ovo biti daleka povijest. Dobro je da se ovakve stvari bilježe, da naš Državni arhiv takvu dokumentaciju čuva upravo zato da bismo vidjeli koliko zapravo idemo naprijed

Predsjednik Gradskog vijećasinoć je pod svodovimaotvorio izložbu fotografija pod nazivom „“ autorakoja prikazuje stanje pojedinih izabranih objekata koje se i danas može vidjeti u Tvrđi. Posebna vrijednost ovih fotografija je što bez ikakvog uređivanja i skrivanja dokumentirajuu Tvrđi u trenutku snimanjagodine i odražavaju vrijeme, situaciju i status samog objekta, njegovih stanovnika i korisnika.Fotografije su autorski izbor iz serije Fotogrametrijski snimci osječke Tvrđe Zbirke fotografija Državnog arhiva u Osijeku a prethodile su početku obnove Tvrđe kakva je bila posljednjih desetljeća te .– izjavio je Ham.Izložba koja se održava u sklopu programa ovogodišnjegbit će dostupna za pogledati 24 sata dnevno pod svodovima Državnog arhiva sve do 03. rujna.