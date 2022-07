Zajednica sportova Primorsko-goranske županije i Hrvatska olimpijska akademija

Sportskom zajednicom Istarske županije (HR), Savezom sportova Unsko-sanskog kantona (BiH), Zavodom za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto – Dolenjska regija (SLO), Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije (HR),

Foto: Pexels.com/Ilustracija

u suradnji saraspisuju natječaj za sudjelovanje na izložbiputem obrasca - na natječaju mogu sudjelovati amaterski i profesionalni fotografi bez ograničenja,- fotografije moraju biti snimljene od 1.11.2021. do 31.10.2022. g.,- autor može prijaviti do 12 fotografija, ali najviše tri rada iz istog sporta, osim u atletici (najviše 3 fotografije iste discipline),- autor može prijaviti dodatno do tri (3) fotografije na temu fair playa odnosno fotografije koje prenose poruku fair playa i etičnosti u sportu, prijavu i predaju fotografija potrebno je izvršiti- putem online obrazac dostupnog na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ (www.sport-pgz.hr)- fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine- fotografije / datoteke / ne veće od 5 MB, rezolucije 300 dpi,- fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/,- obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja,- nazivi fotografija poput „Bez naslova“ ili „Untitled“ ili automatska imena koja generira fotoaparat nisu prihvatljivi- prijavljene fotografije ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, imena,logotipe, watermarkove ili slično,- krajnji rok dostave fotografija je 4. studeni 2022. g.Po zatvaranju natječaja sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo formirano od predstavnika struke i organizatora.Prosudbeno povjerenstvo odabrat će do 50 najboljih fotografija te ih prirediti za izlaganje. Od najboljih fotografija povjerenstvo će istaknuti fotografiju za prvu, drugu i treću nagradu te posebna priznanja.- prvo mjesto – zlatna medalja 500 EUR- drugo mjesto – srebrna medalja 300 EUR- treće mjesto – brončana medalja 200 EUR- nagrada u kategoriji fair playa 300 EUR- nagrada (u naravi) za najboljeg mladog autora (autor na dan zaprimanja fotografija ima manje od 21 godinu)- diplome za izvrsnost- Jedan autor može primiti samo jednu nagradu- Organizatori će izdati katalog i dostaviti ga svim sudionicima- fotografije mogu biti korištene u promotivne svrhe poput izrade kataloga, plakata izložbe, sportskog godišnjaka, kalendara i ostalih publikacija izdanih od strane organizatora te objave na Internet stranicama i društvenim mrežama organizatora. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe, autora i sporta u cjelini,- organizatori izložbe mogu koristiti prijavljene fotografije za potrebe popularizacije sporta, provedbe olimpijskih načela te aktivnosti usmjerenih promociji kulture i umjetnosti u funkciji sporta,- moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će poštivana,- sudionik natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za autentičnost i sadržaj prijavljenih fotografija,- sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja.- rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ,- autori će biti obaviješteni e-mailom do kraja studenog 2022. g.- popunjavanjem prijavnog obrasca i učitavanjem fotografija autor daje suglasnost organizatoru natječaja za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja sportske fotografije 2022.,- podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te obavještavanje sudionika o ishodu natječaja i obavijestima vezanim uz otvaranje izložbe te nagrada autorima,- prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećoj strani.- organizatori će nakon zaključenog natječaja najbolje fotografije predstaviti javnosti na foto izložbi koja će biti organizirana početkom prosinca 2022. g. u Rijeci,- mjesto i točno vrijeme održavanja izložbe odredit će se naknadno. Izložba, osim u Rijeci, može biti postavljena i u drugim mjestima Hrvatske te zemljama suradnika.