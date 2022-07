Dan gradske četvrti Novi grad

Tekst i foto: Osijek031.com

Jučer je obilježen. Tim povodom zamjenik gradonačelnikaodržao je radni sastanak s dužnosnicima četvrti te direktorima gradskih tvrtki i pročelnicima.Vulin je istaknuona kojima će se raditi u idućem razdoblju. Među prioritetima svakako su rješenje višegodišnjeg problemau oba djela Stadionskog naselja,Brune Bjelinskog, kao ina Uskim njivama tena Sjenjaku.Što se tiče, Vulin je rekao kako je spornih još okokoje bi trebale biti javne površine, a u ovom su trenutku privatne parcele. Grad priprema suglasnosti za vlasnike tih parcela kako bi one došle u vlasništvo Grada kako bi on mogao uložiti financijska sredstva uIsti je problem i nagdje ćedo kraja godine završitina onoj strani gdje su parni kućni brojevi u naselju, a do kraja 2023. godine okončat će radove na odvodnji i kanalizaciji u cijelom naselju.Od vrjednijih projekata na kojima Grad i GČ rade zajedno Vulin je izdvojiona istočnom ulazu u Sjenjak, u Ulici I. G. Kovačića, u duljini od 550 metara čija je ukupna vrijednost okoTakođer, uskoro započinju radovi naUlice Brune Bjelinskog gdje su bili čestizbog uskog kolnika koji će se proširiti s 3,9 metara na 5 metara. GČ ulaže, a Gradu ovaj projekt. Do kraja godine bit će u potpunostii Svačićeva ulica od Frankopanske ulice do pružnog prijelaza i raskrižja s Vukovarskom.Vulin je najavio i kako je Grad prijavios područja GČ Novi grad na Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a to je dogradnja dječjeg vrtića Sjenčica čiji će kapacitet biti povećan za 42 mjesta, jedna vrtićka i dvije jasličke skupine. Planirana je i izgradnja potpunona Uskim njivama kapaciteta 116 djece čime će se na području GČ Novi grad riješiti problem nedostatka mjesta u vrtićima.GČ Novi grad imana svom području koje će obje ići u obnovu. Na tržnici na Sjenjaku kod Robne kuće zamijenit će se stare klupe, dok će se na tržnici u Ulici Kralja Petra Svačića jedan dio klupa ukloniti jer ih ima previše, a ostale će se zamijeniti novima te će se cijeli prostor tržnice urediti.Inače, iz sredstava prioriteta GČ Novi grad ove je godine dobilakoje će iskoristiti za manje infrastrukturne zahvate.