Vodostaji Drave i Dunava su niski. Dunav je ove godine plavio dva, tri puta, ali se voda vrlo brzo povukla. O plavljenju govorimo kada je vodostaj Drave iznad 200 centimetara za Osijek, a Dunav do 300 centimetara na mjernoj postaji kod Apatina

To da su komarci, to već i. Oni nisu samo javnozdravstveni, nego i gospodarski problem, jer samo prošle godine Grad je proveo 1, za što je utrošeno, a Vlada je pomogla s, piše t-portal Držeći se slogana iz nekih bivših vremena „“, gradska uprava je zaove godine osigurala u proračunu, a hrvatska Vlada izdvojila je dodatnih. Ove godine spremna su iza borbu protiv komaraca, a po prvi put osiguran je ikoji može letjeti iznad naseljenog mjesta.Pa ipak, gradsku upravu i građane Osijeka nešto je uspjelo. Iznenadilo ih je, i to ugodno, odsustvo komaraca ove godine, a već smo dobrano ugazli u srpanj. Osječani ovog ljeta doistajer komaraca gotovo i nema.“, kratko na upit o tome gdje su ove godine nestali komarci odgovara, voditelj Službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije (NZJZ).Navode potkrepljuje i konkretnim brojkama, prema kojima su u CDC klopkama u najistočnijim dijelovima Osijeka prošle godine u isto ovo vrijeme bilježili i oko, a prema posljednjem mjerenju ove godine, na istom tom mjestu bilo ih je 2600.“, objašnjava Bekina. Dodao je kako prognoze mogu dati za najviše dva tjedna unaprijed jer to ovisi i o vremenskim prilikama u gornjim tokovima rijeka. „“, zaključuje Bekina.Osječanima ove godine na ruku, osim, ide i rani monitoring, s kojim je Nastavni zavod za javno zdravstvo započeo već u ožujku. Od tada se na terenu redovito prate vodostaji, a time i pojava ličinki komaraca. Prvi larvicidni tretmani, oni za odrasle komarce, provedeni su 20. svibnja i bili su uspješni.Prema posljednjoj obavijesti, 20. lipnja proveden je monitoring ličinki komaraca na području, i to na 20 postaja, uz dobar rezultat za građane - pored grada nema prisutnih trajnih legala komaraca.