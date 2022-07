od 1. do 3. srpnja

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U vremenuna područjuu nadzoru prometa policijski službenici su evidentiralikoji su upravljali pod utjecajem alkohola.Osim alkohola evidentirano je jošod kojih je bilo 95 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 30 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 13 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanje neregistriranim vozilom i 59 ostalih prekršaja.Najveća koncentracija alkohola evidentirana je 1. srpnja oko 20,30 sati na državnoj cesti broj 517 (Metlinci), gdje su u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili osobni automobil kojim je upravljaoiz Bizovca. Evidentirana mu je koncentracija odu krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.U petak, oko 15,15 sati u Osijeku dogodila sesa materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Tenja, nije držao potreban razmak tijekom vožnje te je udario u vozilo koje se kretalo ispred njega. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija odu krvi. Vozač je unazad jedne godine tri puta zaustavljen u prometu da upravlja biciklom pod utjecajem alkohola te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21.300,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.U subotu oko 22,50 sati uu nadzoru prometa policajci su zaustavilibiciklistu iz Samatovaca. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija odalkohola u krvi.Jučer oko 04,15 sati u Đakovu, u nadzoru prometa policajci su zaustavili osobni automobil kojim je upravljaoiz Sikirevaca. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju do šest mjeseci i tri negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.