pretežno sunčano i vruće vrijeme

30°C

slab do umjeren sjeveroistočni vjetar

sunčano i toplo

24°C

29°C

žuto upozorenje

grmljavinsko nevrijeme

Izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 50 %



BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

pad temperature

21°C

26°C

vedro vrijeme

kišu

22°C

25°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Početak novog tjedna u srpnju obilježit će. Bez vjetra dnevna temperatura doSlično vrijeme očekuje nas i sutra. Uzbit će. Prema kraju dana moguća naoblaka. Jutarnja temperatura do, a dnevna doZa osječku regiju izdano jekoje se odnosi na. "" - objavio je DHMZ.Od sredine tjedna. Srijedu će obilježiti pretežno vedro vrijeme uz jutarnju temperaturu do, a dnevna doU četvrtak i petak će biti potreban kišobran. Iako će u prvom dijelu dana prevladavati, prema kraju dana prognostičari najavljuju razvoj oblaka i. Uz slab do umjeren sjeverni vjetar jutarnja temperatura do, a dnevna do