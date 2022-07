ponedjeljak 4. srpnja

nakodpočet ćeza jesenski dio sezone 2022/23.- sve domaće utakmice NK Osijek u Hrvatskoj nogometnoj ligi za jesenski dio sezone 2022/23. (8 utakmica)- utakmicu drugog pretkola UEFA Europa konferencijske lige NK Osijek - Kyzlyzhar- utakmice Hrvatskog nogometnog kupa kojima je domaćin NK Osijek (osim finala)- sve utakmice Osijeka II u Drugoj nogometnoj ligi u jesenskom dijelu prvenstva- u slučaju ograničenja broja gledatelja na stadionu uslijed epidemioloških mjera ili drugih razloga, vlasnici polugodišnjih ulaznica imaju pravo prioriteta dolaska na stadion- u slučaju plasmana NK Osijek u daljnje faze natjecanja UEFA Europa konferencijske lige, članovi NK Osijek imat će pravo prvokupa ulaznica (zbog posebnih mjera UEFA-inog Return to play protokola ne možemo osigurati da će članovi moći kupiti ulaznicu za mjesto koje su osigurali kupovinom polugodišnje ulaznice)- u slučaju da zbog epidemioloških odluka Nacionalnog stožera Civilne zaštite bude zabranjeno prisustvo publike na domaćim utakmicama, NK Osijek se obvezuje na novčanu naknadu koje će se obračunati sukladno broju propuštenih utakmica.- članovi NK Osijek ostvaruju pravo na povlaštenu cijenu prilikom kupovine pojedinačnih/polugodišnjih ulaznica- od 4.7. do 9.7. traje zaštićeni period prodaje ulaznica za sve vlasnike godišnjih i polugodišnjih ulaznica iz sezone 2021/22.- Ticket point kod tribine Zapad stadiona Gradski vrt od ponedjeljka do subote od 10 do 18 sati- Online na ulaznice.hr* (dostupno od ponedjeljka 11. srpnja)- na eventima u organizaciji NK Osijek- *ulaznice kupljene online moraju se podići na Ticket pointu kod tribine Zapad stadiona Gradski vrtJedna osoba može kupiti najvišeuz predočenje osobnog dokumenta za svaku osobu.Pravo kupovine polugodišnje/pojedinačne ulaznice poostvaruje se predočenjemza svaku od osoba za koju se kupuje polugodišnja/pojedinačna ulaznica.Pristupnicu za kupovinu polugodišnje ulaznice možete preuzeti ovdje Sve dodatne informacije i upiti mogu se dobiti na, a za sve eventualne promjene javnost ćemo informirati putem službene NK Osijek web stranice.