Osijeka i Vinkovaca

Splitu

Slavonije i Baranje

160 kuna

12 sati i 42 minute

spavanje

restoran

Prvi vlak

od Osijeka do Splita

petak u 20 sati.

punih 17 minuta

iz Vinkovaca preko Slavonskog Broda

8 sati i 42 minute

pet slavonskih županija sa Šibenikom i Splitom

jeftinije

160 kuna

besplatan

Hrvatskih željeznica

opsežne i skupe modernizacije

Željko Ukić

olakšati

odmarati ili spavat

restorana

puno brže

Osijeka, Zagreba i Dalmacije

Dragan Vulin

Mato Lukić

Izsinoć je krenuo vlak prema, posebna linija namijenjena turistima iz. Zau jednom smjeru iz Osijeka do Splita stiže se za, a korištenje posebnih vagona zadodatno se naplaćuje. Dugo putovanje može se "skratiti" koristećina posebnoj ljetnoj linijipreko Bjelovara krenuo je uTočnije, u polasku je već kasnio. U Zagrebu mu se pridružio vlak koji je krenuo, a u Split bi trebao stići u. Riječ je po posebnoj liniji koja će do 29. kolovoza spajati svihi pomoći građanima dadođu na more. Cijena karte u jednom smjeru od Osijeka do Splita je, a nešto je skuplja ako se koriste vagoni u kojima se može i prespavati. Za djecu i učenike prijevoz je, a svi se detalji mogu provjeriti na stranicamaSvima je želja da put traje puno kraće, no to će biti moguće tek nakonželjezničkog prometa u Hrvatskoj, no predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevozauoči polaska vlaka rekao je da će se dugotrajno putovanje bitnozbog toga što postoje vagoni u kojima je mogućei, a bogata je i ponudau vlaku. Podsjetio je kako izravna željeznička linija od Osijeka do Splita ne postoji još od devedesetih godina te kako će ovo biti jedna posebna turistička ponuda za građane iz cijele Slavonije i Baranje.Nakon završetka autoceste na koridoru V.c slavonski političari očekuju ivlakove između- složni su bili zamjenik gradonačelnika Osijekai zamjenik osječko-baranjskog županakoji su ispratili na put prema Splitu prve putnike s osječkoga kolodvora (koji se intenzivno obnavlja i vraća mu se prvobitni izgled).