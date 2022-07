Buzinu

Tekst i foto: Osijek031.com

je ovih dana postavljen prvi punjač za električna vozila u stupu javne rasvjete. Radi se okoji će, u sklopu najavljenog pilot projekta koji bi se trebao provesti sljedeće godine u, biti ugrađen ustupova, piše t-portal Riječ je o projektukoji je pokrenula udruga za, a kojim bi se u narednih desetak godina trebalo postaviti više oddiljem hrvatskih gradova.Tvrtkanapravila jes dostupnom snagom od 3.5 kW, a budući je još uvijek u testnoj fazi, njezino je korištenje zasad dostupno bez plaćanja i to putem aplikacije PlugSurfing. Iako je ovo prvi prototip koji se može tako koristiti, u narednim tjednima očekuje se da svoje testne punjače u stupovima javne rasvjete postavi još 3-4 operatora koji su trenutno u završnim fazama izrade.“, rekao je, predsjednik udruge Strujni krug.U sam pilot projekt su se zasad uključili gradovi, potencijalni je partner i, a osim njih, punjače u stupovima javne rasvjete dobit će i. Probno razdoblje za punjače, odnosno sam pilot projekt, predviđeno je tijekom 2023. godine, a nakon toga cilj je infrastrukturu ovakvih punionica proširiti i na ostale gradove Hrvatske u narednim godinama.Prema istraživanju udruge, čak 60 posto vlasnika električnih vozila puni svoje limene ljubimce u privatnim garažama i dvorištima, ali jedna od otežavajućih okolnosti je nemogućnost punjenja električnih vozila 'kod kuće' ako vlasnici žive u stanovima, osobito u gradskim središtima, bez dediciranih parkirnih ili garažnih mjesta.Upravo zato plan povećanja broja punionica, koji uključuje postavljanjeu rasvjetne stupove pored velikih javnih parkirališta, bi uz kućne punjače zadovoljio više od 95 posto potreba hrvatskih vozača električnih vozila. Ostalih pet posto su vozila koja dnevno prelaze više od 200 do 300 km i za koje su već postavljeni brzi punjači na svakoj pumpi autoceste od Zagreba do Splita.“, dodao je Prpić.Snaga ovakvih punjača prilagođena je električnim vozilima koja bi se na predviđenim parkirnim mjestima punila tijekom noći,, te tijekom radnog vremena, čime bi se omogućilo da se baterija napuni dovoljno za potrebe sljedećeg dana. Pritom, kako je vidljivo, nije riječ o brzim punjačima, već o sporijim AC punionicama kojih bi bilo brojčano puno više.