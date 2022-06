Portugal

Tekst i foto: Osijek031.com

Sličnu je mjeru imaokoji je svim građanima dijelio tzv.od 20 eura.U rujnu stiže n! Naime, kako piše Jutarnji list , Vlada bi u rujnu moglakoji je na snazi od 1. travnja, a na stolu je i opcija izdavanjasocijalno najugroženijima.Potvrdio je to premijergostujući u HRT-ovoj emisiji "". Plenković je na pitanje o mogućnosti da se vaučerima pomogne najugroženijima rekao kako je Vlada i dosad intervenirala prema ugroženim skupinama te da će takav obrazac i dalje nastaviti koristiti, moguće i kroz vaučere za gorivo.“, rekao je Plenković.Vlada je do sada veću cijene goriva. Prvo,cijena svih goriva, pa se ta mjera nastavila, ali su premium goriva liberalizirana. Potom se krenulo satrošarina i marži trgovaca, da bi posljednja mjera bila ponovno zamrzavanje cijena na dva tjedna, ali ne i na autocestama.Prostor Vlade za intervenciju u cijene goriva već je popriličnoPreostaje im još snižavanje trošarina do minimalne visine koju propisuje EU, i to tekna litri benzina ina litri dizela, a PDV, čini se, ne misle dirati.Mjera vaučera za gorivo vjerojatno bi funkcionirala kao i ona za ugrožene kupce energenata. Vlada je od 1. travnja povećala postojeći mjesečni vaučer za struju, koji se može koristiti i za plin, a obuhvat korisnika povećao se zaS korisnika zajamčene minimalne naknadne i osobne invalidnine obuhvat se proširio i na korisnike. Osoba može dobiti vaučer nakon što preda zahtjev u. Oni izdaju rješenje, osoba plati račun, a FinaVećina država članica EU nije se odlučila za vaučere za gorivo, uz iznimku Portugala koji je svim građanima dijelio "autovaučere" od 20 eura, ali je ta mjerai okrenuli su se mjerama kojima su i drugi pribjegli.To je snižavanje trošarina, a u nekim državama i. Njemačka je tako od 1. lipnja odlučila smanjiti poreze zaza litru benzina iza litru dizela. Mjera će biti na snazi tri mjeseca, a istodobno subvencioniraju i cijenu javnog prijevoza, pa se Nijemci za devet eura mogu voziti svim javno dostupnim prijevoznim sredstvima. Austrija će od listopada svim punoljetnim građanima dati 500 eura kroz "klimatski bonus", ne uvjetujući socijalne kriterije, a novac služi za podmirenje troškova života, među ostalim i visokih cijena goriva.Hrvatska je po visini izdvajanja za energetski paket pomoći negdje u sredini EU, s više od, odnosno 1,1 posto BDP-a. Najviše je izdvojila Grčka, čaksvog BDP, dok se po ukupnom iznosu izdvaja Njemačka s čak, ali prema udjelu u BDP-u to je na razini Hrvatske.