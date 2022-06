150. obljetnice postojanja Dječjeg doma Klasje

Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

svečani koncert

Kvartet Rucner, Blanka Došen, Mario Zbiljski te Dječji zbor CPUZ Klasje Osijek

Vedrana Škugora

Josip Miletić

Miranda Glavaš Kul

Iako smo duboko zagazili u 153. godišnjicu djelovanja naše ustanove, tek smo sada uspjeli organizirati proslavu velike obljetnice zbog pandemije koronavirusa. Klasje danas ima 61 dijete koje je na stalnom smještaju te 93 djece koja su u poludnevnom boravku diljem Osječko-baranjske županije. Također, imamo 45 udomiteljskih obitelji kojima pružamo uslugu savjetovanja i pomaganja i pet mladih osoba koje su izašle iz sustava socijalne skrbi o kojima brinemo. Kod nas završavaju djeca koja nemaju zadovoljavajuće životne prilike u svojim biološkim obiteljima i to isključivo odlukom Centara za socijalnu skrb. Naš je cilj, kad god je to moguće, učiniti sve da se djeca vrate svojim obiteljima, a ako je to neostvarivo, tada im nastojimo osigurati udomiteljsku ili posvojiteljsku obitelj

skrbi o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi

Svi dječji osmijesi za koje su zaslužni vrijedni djelatnici Centra Klasje najbolja su nagrada za njihov predan rad, a tijekom 153 godine postojanja ova je ustanova zbrinula tisuće djece i pomogla im u osamostaljenju. Osječko-baranjska županija nastojala im je biti podrška na tom putu, a to će biti i u budućnosti

Povodom obilježavanja 150. obljetnice postojanja Dječjeg doma Klasje, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek organizirao je u utorak, 28. lipnja 2022. godine svečani koncert na kojem su nastupili Kvartet Rucner, Blanka Došen, Mario Zbiljski te Dječji zbor CPUZ Klasje Osijek. Svečanosti su uz ravnatelja ustanove Vedrana Škugora nazočili i zamjenik župana Josip Miletić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade OBŽ Miranda Glavaš Kul te brojni drugi gosti. Podršku radu ustanove dao je i zamjenik župana Josip Miletić koji je istaknuo da je stoljeće i pol, koliko se Centar Klasje skrbi o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi, vrijedno svake pohvale. Svoj obol brizi za djecu daju i Zaklada „Vaša pošta" i Croatia osiguranje koji već 12 godina dodjeljuju police osiguranja štićenicima, a do sada su ih podijelili 500.